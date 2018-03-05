DARPA, Askerlerin Hayatını 'Biyolojik Zamanı Durdurarak' Kurtaracak

Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu olan DARPA, savaş alanında yaşanan asker kayıplarını en aza indirgemek için müthiş bir fikir buldu.

İleri teknoloji savunma projeleri yürüten ve ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan DARPA, oldukça fütürist bir fikirle daha gündemde. Savaş alanında askerlerin yaşadığı ciddi yaralanmalarda ilk yardım ekibinin müdahale süresini uzatmak isteyen kurum, biyolojik olarak zamanı yavaşlatacak!

Kulağa ilk etapta garip geldiğinin farkındayım, ancak işin içinde ne bir zaman makinesi var, ne de bir çeşit teknolojik cihaz. DARPA, vücudun moleküler süreçlerine müdahale ederek savaş alanındaki kayıpları azaltmayı umuyor. "Biostasis" olarak adlandırılan program, insanlardaki hücre aktivitelerinin hayati bir yaralanma sonrası soğumasını engelleyecek.

Biostasis programının başkanı Tristan McClure-Begley, "Biyolojik olarak moleküler düzeyde yaşam, bir dizi sürekli biyokimyasal reaksiyona ve bu reaksiyonların hepsinin gerçekleşmesi için bir katalizöre ihtiyaç duyar. Bu katalizörler, kimyasal ve kinetik enerjiyi biyolojik süreçlere dönüştüren proteinler ve büyük moleküler makineler şeklinde üretilmektedir" dedi.

Biostasis ile amaçlarının bu moleküler makineleri kontrol etmek ve bunların tümünün aynı hızla yavaşlamalarını sağlamak olduğunu ifade eden McClure-Begley, böylelikle askerin yaşadığı ciddi yaralanmalarda hücrelerin soğumasını engelleyerek olası kayıpların önüne geçebileceklerini belirtti.

Bilim insanları, ilk etapta hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde olan Antikor'a odaklanacak. Ardından tüm hücrelere, dokulara ve daha sonra organizmalara uygulanabilen daha büyük ölçekli çözümlere yönelecek.

Araştırmanın beş yıl içinde tamamlanması bekleniyor. DARPA, araştırmanın başarılı olması takdirde sadece savaş alanlarında değil, günlük hayattaki ciddi yaralanmalarda da etkin şekilde kullanılabilceğini söyledi.