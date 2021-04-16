DARPA Covid-19 Tespiti Yapabilen Deri Altı Sensör Geliştirdi

DARPA COVID-19 tespit sensörü ile merak uyandırıyor. DARPA tarafından desteklenen deri altına enjekte edilen bir sensör, semptomlar ortaya çıkmadan önce COVID-19'u tespit etmeyi başarıyor. ABD ordusuna bağlı ajansın bu sensörü yerleştirdiği kişilerin kim olduğu ise henüz belirsiz.

ABD ordusunun projeleriyle ünlü Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), COVID-19'u takip edebilmek için deri altına enjekte edilmesi amaçlanan sensörün geliştirilmesini destekliyor.

Lazer silahları, uçan kamyonlar ve robot hayvanlar gibi fütüristik çalışmalarıyla merak konusu olan DARPA, şimdi de Covid-19 tespiti yapabilen bir sensör üzerinde çalışıyor. Sensör, yaşamsal belirtileri sürekli olarak izliyor ve semptomların ortaya çıkmasından iki gün öncesine kadar enfeksiyonu işaretleyebiliyor.

DARPA'dan COVID-19 tespit sensörü

Sensör iki parçadan temel parçadan oluşuyor. Genel olarak deri altına enjekte edilen küçük bir hidrojel şeridinden gücünü alıyor. (Hidrojel, yumuşak kontakt lenslerde kullanılanla aynı tür bir malzemedir.) Şerit yaklaşık bir inçin 10'da biri uzunluğunda olmasıyla deri altında fark edilmeyen kadar küçük. Ayrıca deri dışında alıcı bir dedektör bulunuyor.

Jel, aslında kimyasallardan besleniyor. Oksijen seviyelerindeki ani değişiklik gibi erken enfeksiyon belirteçleri, kimyasal bir reaksiyonu tetikliyor. Şerit, dedektör tarafından fark edilen floresan ışıkla parlamaya başlıyor. Ancak sensör, enfeksiyonun COVID-19 mu yoksa başka bir patojen mi olduğunu ise söyleyemiyor.

Insider'a konuşan sensör geliştiricileri, vücutta bir şeyler ters gittiğinde uyarı alabidklerini belirtti. Sensörün takip edilebilmesi için vücudun dışına bir alıcı takılması gerekiyor. Bu sensörün ABD ordusu üyelerine verilip verilmediği de henüz bilinmiyor.

Sensör yapımcıları, ürünün kesin bir tanı koymak için kullanılmasının mümkün olmadığını aktardı. Uyarıların, Covid-19'u tanımlamanın diğer yöntemleriyle eşleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

DARPA'nın İletişim Şefi Jared Adams Insider'a yaptığı açıklamada, "Bu sensörler, vücudun kimyasındaki değişiklikleri gerçek zamanlı ve uzun zaman aralıklarında tespit etmeyi mümkün kılıyor" dedi.

DARPA, daha önce 2011 yılında bu teknolojiye ilgi duymuştu. Projeyi finansman ve yönetim ile ilerletmek için yıllarca sensörün arkasındaki şirket olan Profusa ile birlikte çalışmıştı. Profusa'nın CEO'su Dr. Ben Hwang, teknolojinin semptomlar ortaya çıkmadan bir veya iki gün önce enfeksiyon sinyallerini almaya başlayabileceğini söyledi.