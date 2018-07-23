DARPA, Eylemlerinin Nedenini Açıklayabilecek Bir AI Geliştiriyor

Biz insanlar, bir işi neden yaptığını açıklayabilecek kadar zeki varlıklarız. Örneğin, birisi A markasını neden seçtiğimizi sorduğunda, bunu kendi gerçekliğimize uygun olarak kolaylıkla açıklayabiliriz. Peki soru şu: Yapay zeka da aynı şeyi yapabilir mi? DARPA, bu sorunun cevabını arıyor.

Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu olan DARPA, insanla yapay zeka (AI) arasındaki o ince çizgiyi aradan kaldırmak adına çok çarpıcı bir çalışma yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı kurum, eylemlerinin nedenini açıklayabilecek bir AI geliştiriyor.

DARPA, “3. Dalga” olarak adlandırılan Bağlamsal Uyum (Contextual Adaptation) alanındaki çalışmalarına her yıl önemli bir kaynak ayırıyor. AI teknolojilerini bir adım öteye taşıyacak alan olarak bilinen bu ekosistem, yapay zekanın kendi başına karar verme süreçlerini şekillendirebileceği bir geleceği işaret ediyor. Örneğin, AI bir resimde bulunan nesneyi tespit ettiğinde bunun nedeni üzerine mantıksal bir açıklama yapabilir.

İnsanoğlunun geleceğinde büyük bir rol oynayan AI, sağlıktan şehirleşmeye, programlamadan güvenliğe kadar birçok alanda hayatımızı kolaylaştırabilir. Nitekim, yapay zekalar bazı kanser hastalıkların teşhis edilmesinde kullanılmaya başlandı, ancak bu sonuca nasıl ulaştığını açıklayabilen bir sistem hala yok.

DARPA’nın 3. Dalga alanında yaptığı çalışmalar, robot-insan ilişkisindeki en önemli kilometre taşlarını oluşturuyor. Söz konusu sistemlerin gelecekteki potansiyelini düşündüğümüzde dahi insan heyecanlanmadan edemiyor. Ancak DARPA yetkilileri, 3. dalga alanında henüz emekleme aşamasında olduklarını söylüyorlar.

Bilinenin aksine, robotlarla bizleri ayıran en önemli şey aklımız değil, duygularımız. Kim bilir belki uzak bir gelecekte bu ince çizgi de ortadan kalkar ve robot-insan ilişkisi bambaşka bir boyuta evrilir. Gelecek de bir gün gelecek. Bekleyip göreceğiz.