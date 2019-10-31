Dava Bilgilerine Cepten Erişim Dönemi Başladı

Adalet Bakanlığı, vatandaşların dava bilgilerine kolaylıkla erişim sağlayabilmesi için yeni bir hizmet sundu.

Bakanlık tarafından kullanıma sunulan ‘e-adalet vatandaş’ adlı mobil uygulama sayesinde, dava bilgilerine cep telefonlarından artık kolaylıkla erişilebiliyor.

Dava Takibi Kolaylaştı

Cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılabilmesi için çalışma yapan Bakanlık, ‘e-adalet vatandaş’ uygulamasını 9 Ekim’de hizmete açtı.

Mobil uygulama ile yeni açılan ya da devam eden davaların durumlarına bakılabiliyor ve duruşmalar hakkında bilgi edinilebiliyor. Böylece vatandaşların davaları takip etmesi daha kolay hale geliyor. Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine ulaşmak da mümkün.

Bakanlığın ‘e-adalet vatandaş’ adlı mobil uygulaması, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.