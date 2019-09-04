Dave Bautista, Gears 5'te Oynanabilir Karakter Olacak

2016 yılında Universal tarafından yapılan açıklama ile Gears of War filminin beyaz perdeye taşınması için çalışmaların başladığını öğrenmiştik. Senaryosu F. Scott Frazier tarafından kaleme alınacak olan film bildiğiniz gibi oyun serisi ile bağlantılı olmayacak. Öte yandan, ünlü aktör ve WWE yıldızı Dave Bautista filmde rol almak için epey istekli olduğunu sık sık dile getirmişti. Ne var ki şimdilik mutlu sona ulaşabilmiş değil. Ancak The Coalition kendisini oldukça sevindirecek bir hamlede bulundu.

15 Eylül 2019 tarihinde, ki bu tarih WWE Clash of Champions etkinliğinin sonrası oluyor, Dave Bautista Gears 5 oyunundaki oynanabilir karakterlerden bir tanesi olacak. Duyuruyu ünlü aktör kendi Twitter hesabı üzerinden kısa bir video eşliğinde yaptı.

Bu duyurudan sonra, The Coalition stüdyosu Bleacher Report sitesine detaylı bir açıklamada bulundu. Dave Bautista, Gears 5 oyununun Horde, Versus ve Escape de dahil olmak üzere çoklu-oyuncu modlarının tümünde Batista adıyla yer alacakmış. Batista bildiğiniz gibi ünlü aktörün WWE sporundaki takma adı.

Geliştirici stüdyonun bu hamlesi Gears 5 için oldukça yararlı olacakmış gibi görünüyor. Bu sayede Bautista hayranlarının Gears of War serisiyle tanışması ve aynı zamanda da serinin yeni oyuncular kazanması mümkün olabilir. Öte yandan ünlü aktör de bir şekilde seride kendisine bir yer bulmuş oldu. Bakarsınız devam oyununda da karşımıza çıkabilir. Belli mi olur?