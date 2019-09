Dave Bautista, Gears 5'te Oynanabilir Karakter Olacak

2016 yılında Universal tarafından yapılan açıklama ile Gears of War filminin beyaz perdeye taşınması için çalışmaların başladığını öğrenmiştik. Senaryosu F. Scott Frazier tarafından kaleme alınacak olan film bildiğiniz gibi oyun serisi ile bağlantılı olmayacak. Öte yandan, ünlü aktör ve WWE yıldızı Dave Bautista filmde rol almak için epey istekli olduğunu sık sık dile getirmişti. Ne var ki şimdilik mutlu sona ulaşabilmiş değil. Ancak The Coalition kendisini oldukça sevindirecek bir hamlede bulundu.

15 Eylül 2019 tarihinde, ki bu tarih WWE Clash of Champions etkinliğinin sonrası oluyor, Dave Bautista Gears 5 oyunundaki oynanabilir karakterlerden bir tanesi olacak. Duyuruyu ünlü aktör kendi Twitter hesabı üzerinden kısa bir video eşliğinde yaptı.

It’s about damn time. Play as me in #Gears5 starting Sept 15 after @WWE Clash of Champions. @XBox @GearsofWar #DreamChaser pic.twitter.com/bCU4ZIjdw1