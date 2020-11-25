David Beckham FIFA 21 Geliri Futbolculuk Kariyerini Geçti

45 yaşındaki İngiliz efsanesi David Beckham FIFA 21 geliri dudak uçuklattı. 23 yıl sonra yeniden FIFA'nın kapak yıldızı olacak Beckham, yaptığı anlaşma ile oyuncuların ağzını açık bıraktırmayı başarmış durumda.

İngiliz futbolcum, FIFA 21'in yapımcısı EA Sports ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre efsane ismin iki video oyununda yer alması gerekecek ve bunun için 3 yıl içinde 40 milyon Sterlin ödeme alacak. 40 milyon Sterlin, David Beckham'ın aktif olarak futbol oynarken kazandığı maaştan daha yüksek bir miktara denk geliyor.

2013'te spordan emekli olan 45 yaşındaki yıldız, FIFA 21 video oyununda 'simge' oyuncu olarak görünmek üzere üç yıllık bir anlaşma imzaladı. EA Sport'ta çalışan isimsiz bir kaynak ise Mirror gazetesine şunları söyledi: "FIFA yapımcısı olan EA Sports ona üç yılda 30 milyon sterlin teklif etti, ancak daha iyi bir anlaşma yapmayı başardı."

David Beckham FIFA 21 Geliri Maaşından Fazla

Kariyeri boyunca Manchester United ve Real Madrid gibi takımlarda oynayan eski İngiltere kaptanı, yeni oyunu tanıtmak için bu ayın başında Instagram'da bir gönderi paylaşmıştı. Efsane oyuncu Instagam paylaşımında, "23 yıl sonra FIFA 21 kapağında tekrar olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Anlaşma sonrasında Beckham FIFA 21 için hem Ultimate Team'de hem de Volta modunda oynanabilir bir karakter olacak. İngiliz futbolcu 15 Aralık'ta FIFA 21'e eklenecek ve oyun sahipleri, Ultimate Team'de satılamayan eşya olarak erişebilecekler.

Tüm bunlara rağmen Beckham, daha önce futbolun kariyeri boyunca bir numaralı önceliği olduğu konusuna vurgu yapmıştı. "Benim işim her zaman sahada oynadığım futboldu ve başarılı olmamın nedeni sahada yaptıklarımdı." ifadelerine yer veren oyuncu, 23 yıl sonra FIFA 21 Beckham Edition versiyonuyla yeniden gündemde.

Beckham'ın FIFA 21 ile yeniden gelmesi ise Zlatan İbrahimovic'i biraz sinirlendirmiş gibi gözüküyor. Oyunu hedef alan paylaşımlarda bulunan Zlatan, "FIFA'ya adımı ve yüzümü kullanması için kim izin verdi? FIFPro mu? FIFPro üyesi olarak bilinmiyorum ve eğer öyleysem, bazı tuhaf manevralarla bilgim olmadan dahil edildim. Ve elbette, FIFA veya FIFPro'nun beni kullanarak kar etmesine asla izin vermeyeceğim." dedi.