David Beckham Instagram Hesabını Ukraynalı Doktora Verdi

David Beckham, Instagram hesabının kontrolünü geçici olarak oradaki zorlu çalışma koşullarını gösterebilmek amacıyla savaşın hâlâ devam ettiği Ukrayna'daki bir doktora verdi. Eski Los Angeles Galaxy oyuncusu ve Inter Miami CF'nin şu anki ortak sahibi Pazar günü Instagram hesabında yayınladığı bir videoda "Sosyal medya hesabımı Ukrayna, Kharkiv'deki Bölgesel Perinatal Merkezi Başkanı Iryna'ya devrediyorum." dedi.

Pazar günü futbol efsanesi ve UNICEF iyi niyet elçisi Beckham'ın Instagram hikâyeleri, ülkenin doğusundaki Kharkiv şehrinde bir perinatal merkez başkanı ve bir çocuk anestezi uzmanı olan Iryna'yı en zor koşullarda çalışırken gösteren görüntüler ve fotoğraflarla dolup taştı. Beckham'ın 71,5 milyon Instagram takipçisi, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'yı işgalinden bu yana, Iryna ve onun gibi birçok kişinin Rus güçlerinin sürekli saldırı tehdidi altındayken annelere ve yeni doğan bebeklerine bakmak için 24 saat boyunca aralıksız çalıştığını kendi gözleriyle görmüş oldu. Iryna, Hikâyelerden birinde "İlk birkaç gün en zorlu günlerimizdi çünkü bombalamalar ve grevlerle uğraşmak zorundaydık." diyor.

Iryna (en soldaki), ekibinin karşılaştığı zorlu koşulları ve yardım ettikleri kişileri gösterebilmek için Beckham'ın Instagram hesabını kullanan Ukraynalı doktor.

Beckham İnsanlardan Daha Fazla Destek Bekliyor

Iryna, UNICEF'in uzun yıllardır Ukrayna'ya hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştırdığını ve bu süre zarfında verimli bir lojistik ağ oluşturduğunu ancak bu ağın gücünün şu anda mevcut koşullar tarafından ciddi şekilde yıprandığını belirtiyor. Hikâyelerden birinde "Muhtemelen hayatımızı riske atıyoruz ama bunun hiçbir önemi yok. İşimizi seviyoruz. Destekleri için tüm dünyaya çok teşekkür ederim." diye ekliyor.

İngiltere'den eski milli oyuncusu Beckham, son 17 yıldır UNICEF'in iyi niyet elçisi oldu ve 2015'te 7: David Beckham UNICEF Fonu'nu, savunmasız çocuklara yardımcı olmayı amaçlayarak hayata geçirdi. Beckham son olarak şunları ekledi: "Bağışlarınız sayesinde aldıkları oksijen jeneratörleri yeni doğan bebeklerin korkunç koşullarda hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Iryna ve onun gibi sağlık çalışanlarının hayat kurtarmak için yaptıkları harika işler hakkında daha fazla bilgi edinmek için paylaştığım Hikâyeleri izlemeye devam edin. Lütfen UNICEF gibi bu inanılmaz insanları ve hayır kurumlarını elinizden geldiğince desteklemeye devam edin. Birlikte gerçekten bir fark yaratabiliriz."