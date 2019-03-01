David Harbour’lı Hellboy Filminden Yeni Fragman

Başrolünde Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’ten tanıdığımız David Harbour’ı izleyeceğimiz yeni Hellboy filminden ikinci fragman geldi.

Guillermo del Toro'nun yönetmenliğiyle 2004 yılında karşımıza çıkan Hellboy, 2008 yılında gelen Hellboy: The Golden Army ile beyaz perdede fırtınalar estirmişti.

11 yıllık bir sessizliğin ardından David Harbour ile yeniden hayat bulmaya hazırlanan Hellboy, her zamankinden daha karanlık ve korkunç olacak.

Aralık ayında yayınlanan ilk fragmanıyla oldukça ilgi çeken film, gelen yeni teaser ile heyecanımızı diri tutmayı başarıyor. Daha ufak bir bebekken cehennemden dünyaya geçiş yapan şeytani ama bir o kadar da melek kahramanımız, yaşadığı gezegeni kurtarmak için amansız bir savaş verecek.

Hellboy’un (David Harbour) manevi babası olan Profesör Brüttenholm’u Ian McShane canlandırıyor. Daniel Dae Kim, BPRD üyesi Ben Daimio olarak karşımıza çıkarken, Sasha Lane’i ise Alice Monaghan rolünde izleyeceğiz. Filmin kötüsü olan Kan Kraliçesi Nimue karakteri ise Resident Evil’dan tanıdığımız Milla Jovovich’e emanet edilmiş.

Yeni film, Guillermo del Toro tarafından yönetilen Hellboy serisini takip etmiyor. Bunun yerine hikaye farklı unsurlar öne çıkarılarak yeniden başlatılıyor. Neil Marshall'ın ( Game of Thrones, The Descent ) yönettiği bu filmin, Mike Mignola'nın çizgi romanının korku unsurlarına daha fazla uyması bekleniyor.

Yeni Hellboy filmi, 12 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.