David Jaffe'den God of War: Ragnarok Hakkında Önemli İddia Geldi

God of War: Ragnarok hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Beklediğimizden uzun bir oyunla karşılaşabiliriz. Detaylar haberimizde.

PlayStation platformlarının amiral gemilerinden bir tanesi olan God of War, son olarak 2018 yılında ve tamamıyla kabuk değiştirerek karşımıza çıkmıştı. Aşina olduğumuz kamera açısı değişmiş ve omuz hizasına indirilmişti. Bununla hikayenin işleniş şekli de büyük ölçüde değişime uğramıştı ki The Last of Us esintileri görmek mümkün olmuştu. Yani artık daha yetişkin oyunu haline gelmişti seri son oyunu ile.

Yaşanan bu değişim her ne kadar bir parça tartışmalara neden olmuş olsa da, 2018 yılının en başarılı oyunlarından bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni God of War yeni bir hikayenin başlangıcı olduğu için, haliyle devam oyunlarının gelmesi kaçınılmazdı ve öyle de olacak. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olan PlayStation 5 sunumunda da God of War Ragnarok adıyla duyurulmuş. Ne var ki sadece logosunu görebilmiştik, ama bu bile biz oyuncular için yeterliydi.

Henüz bu oyun hakkında ne yayıncı Sony Interactive Entertainment, ne de geliştirici Santa Monica Studio merak edilen detayları paylaşmış değil, ama zaman içerisinde The Last of Us Part II oyunundan ilham alacağına dair birtakım söylemlerde bulunulmuştu.

God of War: Ragnarok ile ilgili yeni detayları ne zaman alacağımıza dair resmi bir şey söylenmemiş olsa da, 9 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan yeni PlayStation 5 etkinliğinde yeni oyunun da yer alacağına dair iddialar ve söylentiler bulunuyor.

Öte yandan, David Jaffe’den devam oyununa dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Jaffe, God of War serisinin arkasındaki önemli isimlerden birisi ve Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videolar ile enteresan bilgileri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Paylaşımını yakın bir zaman önce yapan David Jaffe, aldığı duyumlara dayanarak, God of War: Ragnarok oyununun kırk saatlik bir oynanışa sahip olacağını söyledi. Ne var ki bunun hikaye ve oynanış toplamında mı olup olmadığına dair net bir bilgi yok, ama geliştirici ekibin bahsi geçen süreye odaklandığı söyleniyor.

Öte yandan Jaffe, bir Twitter paylaşımında PlayStation 5 etkinliğine de değinmeden geçmemiş. Kırk dakika kadar sürecek olup birçok birinci ve üçüncü oyun duyurusu ile geliştirilmekte aşamasında olan oyunlara yer verilecek etkinlikte, yeni duyurulacak olan bir oyunun aklımızı başımızdan alacağı söylüyor.

here's useless tweet but if I don't say something i will explode!!!



just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!!