Daymare: 1998'in PlayStation 4 Versiyonu Seneye Çıkacak

Resident Evil 2: Reborn oyunu ile tanıdığımız Invader Studios (eski adıyla Invader Games), projenin iptalinden sonra Daymare: 1998 üzerinde çalışmaya başlamıştı. Eylül ayı içerisinde PC için satışa sunulmuş olan oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları da hazırlanıyor. Daymare: 1998, Japon perakendecinin sayfasındaki listelemeye göre, PlayStation 4 için Japonya'da 20 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Destructive Creations ve All in! Games tarafından yayınlanan Daymare: 1998, etkili hayatta kalma mekanikleri ve zorlu düşmanları ile üçüncü kişi bakış açısından oynanan bir hayatta kalma-korku oyunu. Hikayeyi birden fazla karakterin perspektifinden sunan Daymare: 1998'de, çatışmalardan sağ çıkmak ve bulmacaları çözmek için stratejik yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor.

Ölümcül bir kimyasal silahın üretildiği gizli bir araştırma tesisindeki sıradan bir güvenlik aşımı gibi görünen bir hadiseyi araştırmak üzere gönderilen, özel bir güvenlik ekibinin rollerine bürünüyorsunuz. Aralarında elit bir asker, helikopter pilotunun ve orman korucusunun bulunduğu ekibinizle olay yerine vardığınızda, sıradan bir güvenlik aşımının fazlasıyla karşılaşıyorsunuz: Gizli bir araştırma tesisi kaynaklı hadisenin sonucunda cehenneme dönen bir kasaba ve dönüşüme uğramış olan kasaba sakinleri. İlerleyişiniz boyunca kaynaklarınızı idareli kullanarak bir yandan yaratıklarla mücadele ederken bir yandan da etraftaki ipuçlarını ve kanıtları toparlamaya çalışacak ve sonrasında büyük resmi oluşturacaksınız.

Daymare: 1998 oyununun PlayStation 4 versiyonu Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde de satışa sunulacak ama şimdilik net bir tarih verilmiş değil.