Daymare: 1998, PS4 ve Xbox One için Nisan Ayında Çıkıyor

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde PC için satışa sunulmuş olan Daymare: 1998, önümüzdeki Nisan ayında Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacak. Destructive Creations ve All In! Games ve Invader Studios, belirlenen tarihi 28 Nisan 2020 olarak duyurdular.

Destructive Creations ve All in! Games tarafından yayınlanan Daymare: 1998, etkili hayatta kalma mekanikleri ve zorlu düşmanları ile üçüncü kişi bakış açısından oynanan bir hayatta kalma-korku oyunu. Birden fazla karakterin perspektifinden oynanması neticesinde hikayeye farklı perspektiflerden bakabilme fırsatınız oluyor. İlerleyişiniz boyunca çatışmalardan paçayı kurtarmak ve bulmacaları çözmek için stratejik yaklaşımlarda bulunmanız gerekiyor.

Hikayeye göre ölümcül bir kimyasal silahın üretildiği gizli bir araştırma tesisindeki sıradan bir güvenlik aşımı gibi görünen bir hadiseyi araştırmak üzere gönderilen ve üç kişiden oluşan özel güvenlik ekibinin rollerine bürünüyorsunuz. Aralarında elit bir askerin, helikopter pilotunun ve orman korucusunun bulunduğu ekibiniz olay yerine vardığında, her biri birer canavara dönmüş olan sakinleri ile cehennemden farksız hale gelen bir kasaba ile olayın sıradan bir güvenlik aşımının fazlası olduğu ortaya çıkıyor.

Size düşen ise kaynaklarınızı idareli kullanarak, bir yandan yaratıklar ile mücadele ederken bir yandan da etraftaki kanıtları ve ipuçlarını toparlamaya ve bu sayede, yaşanan felakete neyin sebep olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz.

Invader Studios, oyunu PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına uyarlayabilmek için Slipgate Studios ile ortaklık anlaşması imzalamış. Yayınlanan basın bildirisine bakılırsa, PC versiyonundaki hiçbir şeyden feragat edilmeden, olabilecek en iyi kalitede uyarlanıyormuş.

Daymare: 1998 için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!