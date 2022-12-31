Hayatta Kalma & Korku Oyunu Daymare: 1998 Ücretsiz Oldu

Yılbaşının oyuncular tarafından en çok sevilen platformlarından biri şüphesiz Epic Games oldu. Yılbaşı yaklaşırken neredeyse her gün oyun dağıtan Epic Games, bugün sessiz kaldı. Ancak bu sefer farklı bir platformdan hediye oyun geldi.

GOG, yılbaşına özel olarak hayatta kalma & korku oyunu Daymare: 1998'i ücretsiz olarak dağıtıyor.

Ücretsiz Daymare: 1998 Nasıl Alınır?

Daymare: 1998'i ücretsiz olarak almanız için eğer yoksa öncelikle bir GOG hesabı açmanız gerekiyor. Daha sonrasında buraya tıklayarak oyunun sayfasına ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyun kütüphanenize eklendikten sonra geriye sadece indirip oynamak kalıyor.

Daymare: 1998 Konusu

Oyun, 1998 yılında Washington yakınlarındaki North Blue Two adasında gizli bir hükümet binası olan Aegis Laboratuvarında başlıyor. Hayatta kalma & korku temalı oyunda hikaye; Samuel Walker, Yüzbaşı David Hale ve Liev kod adlı özel bir askeri birim üyesinin gözünden anlatılıyor.

Resident Evil serisiyle benzerlikle taşıyan oyunda senaryoya göre Aegis'ten gelen son derece ölümcül deneysel bir BC silahı sızıntısına dair acil durum mesajı yayınlanıyor. Daha sonrasında özel bir ekip olan H.A.D.E.S, kazaya ilişkin tüm delilleri yok etmek için görevlendiriliyor. Ancak adada bulunan kişiler, yalnızca özel tim değil!