Days Gone Dünyasına Yakından Bakalım

PlayStation 4 platformuna özel olarak geliştirilen bir diğer oyun olan Days Gone, önümüzdeki Cuma günü satışa sunulacak. E3 2016 fuarındaki duyurusu ile merak konusu olan Hayatta Kalma-Korku türündeki oyun hakkında birçok oyun mecrası ne yazık ki olumlu yorumlar yapamamıştı. Bu da haliyle ardı ardına çıkan birbirinden kaliteli PlayStation 4 oyunları serisinin kırılabilecek olmasına yorulanmıştı. Ne var ki, birkaç kez ertelenmesi bu durumu olumluya çevirdi diyebiliriz. Bend Studio tarafından geliştirilmiş olan Days Gone oyununun seriyi devam ettireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Önümüzde beş günlük bir süre kaldı ve 26 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyun için, Sony cephesinde geri sayım başladı. Heyecanı üst seviyede tutmak isteyen Japon teknoloji devi, yeni bir video yayınladı. The World of Days Gone adıyla yayınlanan bu videoyla, oyunun dünyasına bir dalış söz konusu.

Bildiğiniz gibi Days Gone oyununda bizlere hiçbir yerin güvenli olmadığı bir dünya sunulacak. Yaratıcı Yönetmen John Garvin, oyun hakkında "Days Gone üstünüze üstünüze gelen, gittiğiniz her yerin tehlikeli olduğu bir dünya. Days Gone'ı böyle bir dünyada oluşturduk; çünkü, bunu video oyunlarında çok fazla görmedik ve bu serüvene gerçekten ihtiyacımız olan bir şey kattı." yorumunda bulundu ve devam etti. "Tehlike sadece Freaker'lardan değil, aynı zamanda size haince saldırarak motorunuzdan düşürmek olan Marauder'lardan, çamurlu yolda gitmenize engel olan hava şartlarından geliyor."

Videonun ilerleyen kısımlarında, oyunun gece vakti değişime uğradığını ve daha fazla Freaker'ın gelmesiyle daha zorlu bir oynanışın bizleri bekleyeceğinden bahsediliyor. Hazır Freaker'lardan bahsetmişken, bildiğiniz gibi bu düşmanlar esasında birer yaratık değiller. Dünyayı kırıp geçiren virüs nedeniyle mutasyona uğramış insanlar demek daha doğru olur ve oyunda farklı farklı olmak üzere dört farklı Freaker türü olacak, ki aslında bu türlerden daha önceden de bahsedilmişti. Swarmers, Newts, Screamers ve Breakers olmak üzere toplamda dört farklı Freaker ve her birinin de kendisine özgü zorlukları olacak.

Days Gone ile ilgili en ilgi çekici detaylardan bir tanesi de, oyunda Rest In Peace adıyla bir tarikatın da olacak olması. Bu tarikatı State of Play yayınında gösterilen fragman sırasında kısmen görmüştük. Epey ilginç bir ismi olan bu tarikat için deyim yerindeyse çılgınlar grubu diyebiliriz. Freaker'lara tapan ve onlar gibi olmak isteyen bireylerden oluşuyor. Öyle ki, Freaker'lar gibi giyinmeye çalışıyorlarmış. Hatta bu yetmezmiş gibi, onlardan farksız görünmeye çalışmak amacıyla bir de vücutlarında bilerek yara izleri oluşturuyorlarmış. Tahmin edebileceğiniz üzere Freaker'lara da saldırmıyorlar. Bir diğer deyişle, oyun boyunca gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açıp, attığınız her bir adıma dikkat etmeniz gerekiyor.

Bolca aksiyonun, tehlikeli kapışmaların ve muhteşem manzaraların bir araya getirilerek oluşturulduğu The World of Days Gone videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!