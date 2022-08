Sony Kolları Sıvadı: Days Gone Filmi Geliyor!

Son yıllarda havalı ve eğlenceli zombi temalı oyun denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olmayı başaran Days Gone, başarısının ardından beyaz perdeye de taşınacak. Deadline adlı dergide yer alan bilgilere göre halihazırda çalışamalara başlamış olan Sony, uyarlama film için başarılı isimlerle çalışıyor.

Şimdilik gelen bilgilere göre Outlander dizisinden tanıdığımız Sam Heughan ve X-Men filmlerinin yazarlarından Sheldon Turner projede yer alacak. Henüz yapımın tüm oyuncu kadrosu hakkında bir bilgi yer almıyor.

Sony Sinema Sektöründe Aradığını Bulabilecek Mi?

Henüz sır gibi saklanan yeni projenin senaryosuna ve detaylarına dair pek bir bilgi bulunmuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere oyunun en sevilen yönlerinden biri olan havalı motosikletlerin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zombilerle dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Deke'in hayatına konuk olduğumuz Days Gone, Kuzeybatı Pasifik'te geçiyor.

Sony'nin oyun film ve dizilerine karşı olan ilgisi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Uncharted serisinin filmi gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Önümüzdeki aylarda ise HBO'nun yapımcılığını üstlendiği The Last of Us dizisinin gelmesi bekleniyor. İleride gelecek olan projeler başarılı olursa Sony'nin Days Gone gibi nispeten daha az tanınan oyunlara da dizi-film uyarlaması yaptığını görebiliriz. Kesin olmayan bilgilere göre Sony halihazırda Ghost of Tsushima filmi, Horizon film serisi ve God of War projeleri üzerinde çalışmaya başladı.

Oyun dünyasını beyaz perdede görmek ister misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.