Days Gone Haftaya Yeni Oyun+ Moduna Kavuşacak

Kötü bir çıkış yapmış olmasına rağmen yayınlanan güncellemeler ile teknik sorunlarından büyük ölçüde kurtulan Days Gone geliştiricisi SIE Bend Studio açısından işler yolunda gidiyor. Çıkışı sonrasında eklenen Hayatta Kalma zorluk derecesi ve haftalık meydan okumalar ile epeyce zenginleşen oyun için geliştirici stüdyo yenilikler sunmaya devam edecek. Haftaya Days Gone için Yeni Oyun+ modunun geleceği müjdelendi. Bunun yanında yeni kupalar ve iki yeni zorluk derecesi de söz konusu.

US PlayStation Blog sayfasında açıklama yapan Oyun Yönetmeni Jeff Ross, 13 Eylül 2019 tarihinde yeni bir güncellemenin yayınlanacağını belirtti. Bu güncelleme ile oyuna Yeni Oyun+ modu eklenecek. Asla Vazgeçmeyeceğim hikaye görevini tamamladığınızda açılacak olan bu mod ile yeni oyuna başladığınız zaman halihazırdaki silahlarınız, motosiklet geliştirmeleriniz, NERO güçlendiricileriniz, açtığınız yetenekler, tarifler, kamp güven seviyeleriniz, oyun içi kredileriniz ve toplanabilirleriniz eksiksiz olarak yanınızda olacaklar.

Yeni Oyun+ moduna başlarken istediğiniz zorluk derecesini seçebileceksiniz ama oyunu oynadığınız bir önceki zorluk derecesinin bir kademe üstünü isterseniz, Zor II ve Hayatta Kalma II olmak üzere iki yeni zorluk derecesi daha gelecek. Yalnız bu zorluk dereceleri Yeni Oyun+ moduna özel olmayacaklar. Bir diğer deyişle, oyuna ilk kez veya sıfırdan başlamak istediğiniz takdirde de bu zorluk derecelerini tercih edebileceksiniz.

Son olarak, haftalık meydan okumalardan kazandığınız yamaların sağladığı takviyeler (Perk) ana oyuna taşınmaya devam edecek. 13 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile bu takviyeler Yeni Oyun+ modunda ve tüm zorluk derecelerinde de kullanabilmeniz mümkün olacak.