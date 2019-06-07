Days Gone için Bu Yaz Yeni İçerikler Geliyor

PlayStation 4 platformuna özel Days Gone, geçtiğimiz Nisan ayında çıkışını gerçekleştirmişti. Her ne kadar başta büyük sıkıntılar yaşanmış olsa da zaman içerisinde birçok teknik aksaklığın üstesinden gelindi. Şimdi ise içerik anlamında yavaş yavaş zenginleşmeye başlıyor.

Çıkışı öncesinde US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapmış olan Oyun Yönetmeni Jeff Ross, Days Gone oyununa Hayatta Kalma zorluk derecesinin ve haftalık meydan okumaların eklenmesiyle ilgili planlardan bahsetmişti. Bu planlar da en nihayetinde hayata geçti.

Yakın bir zaman önce Hayatta Kalma zorluk derecesi Days Gone oyuncularının beğenisine sunuldu. Eğer halihazırdaki son seviye zorluk derecesi sizin için yeterli değilse, bir de Hayatta Kalma zorluk derecesini deneyebilirsiniz. Bu zorluk derecesini seçtiğiniz zaman, tahmin edebileceğiniz üzere başta düşmanlarınız daha güçlü hale geliyorlar. Bununla birlikte ekrandaki göstergeler de kalkacak ama Afetzede Görüşü sayesinde kısa bir süreliğine de olsa ekranda yeniden göründükleri olacak.

Haftalık meydan okumalar ise Haziran ayının ilerleyen zamanlarında gelecekler ve her biri kurallar ve skor sistemi açısından farklılık gösterecek. Eğer başarılı olursanız, her birinin artırılmış sağlık ve daha dayanıklı yakın dövüş silahları gibi kendisine özgü Perk’i olan çeşitli giysiler kazanacaksınız. Bu giysileri ana oyuna taşımanız mümkün olacak. Ayrıca rütbe ve kredilere ek olarak, kafadan vuruşların silahla yapacağınız atışları daha isabetli hale getirmesi ve yerde yuvarlanarak cephanenizin bir kısmını geri kazanmanız gibi daha kuvvetli Perk'ler sağlayan yüzükler de kazanabileceksiniz. Ne var ki bu yüzükleri ana oyuna taşımanız mümkün olmayacak.

Meydan okumalar sırasında Deacon için üç farklı kıyafet seçeneğiniz olacak. Bunun dışında aralarından seçim yapabileceğiniz Boozer, Rikki, Addy, Iron Mike ve çok daha fazla değişik karakterin olacağını da söyleyelim.

İlk meydan okuma ise Surrounded adıyla bu ayın sonlarına doğru başlayacak. Sherman's Camp kasabasındaki sürüye karşı hayatta kalmanız gerekecek. Ne kadar uzun süre hayatta kalabilirseniz, o kadar fazla puan alacaksınız. Bu bağlamda, öldürdüğünüz Freaker karşılığında geri sayım sayacına fazladan süre eklenecek. Ayrıca çevrenin avantajını kullanarak yapacağınız infazlar, kafadan vurmak ve koşarken toplayacağınız kulaklar da katlamalı olarak puan kazanmanızı sağlayacak.