Days Gone için Etkileyici Bir Televizyon Reklamı Yayınlandı

Bu ay, büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz oyunların yavaş yavaş çıkmaya başladığı bir ay olacak. Mesela bunlardan bir tanesi Days Gone. Bu oyunun çıkışını hemen hemen üç yıldır bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere E3 2016 fuarında duyurulmuştu. Esasen geçtiğimiz senenin sonlarında çıkacağı söylenen oyun, bir dizi erteleme ile bu aya kadar geldi. Büyük buluşma, iki hafta sonra gerçekleşecek. 26 Nisan 2019 tarihinde, PlayStation 4 için çıkacak olan oyun için az bir zaman kaldı. Sony de son ana kadar ilgiyi sıcak tutmak ve mümkün olabildiğince çok oyuncunun dikkatini çekebilmek için reklam kampanyalarına devam ediyor. Bend Studio tarafından geliştirilmiş Days Gone için yeni bir video yayınlandı.

Japon teknoloji devinin, platformlarına özel geliştirilmiş olan oyunlar için etkileyici fragmanlar ve televizyon reklamları yayınladığı aşikar. Geçmişte Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Horizon: Zero Dawn ve God of War oyunlarında bunların örneklerini görmüştük. Days Gone ise bunların bir yenisi olacak. Tek Mermi adı altında yayınlanmış olan televizyon reklamı epey etkileyici olmuş.

Başlangıçta ana karakterimiz Deacon'ın başına gelen olaydan sonra kendisini toparlamaya çalışması gösteriliyor. Elinde tek bir mermisi kalan ana karakterimizin, araya giren kesitlerde de mevcut düştüğü hale nasıl geldiğini anlıyoruz. Herhalde daha beteri olmaz diye düşününen Deacon, bir adet Screamer ile karşılaşıyor. Bu Screamer yaratığının ne tür bir zararı olduğu biliyorsunuzdur. Bir nevi alarm diyebiliriz. Bizi gördüğü anda bağırmaya başlayarak, çevredeki diğer Freaker yaratıklarının bulunduğu alana toplanmalarını sağlıyor. Haliyle başımızdaki bela bir iken bir anda katlanarak çoğalıyor.

Bu arada fragmandaki görüntünün oyun içi görüntü olmadığını belirtelim. İyi seyirler dileriz!