Days Gone için Survival Zorluğu ve Haftalık Meydan Okumalar Gelecek

Days Gone için artık günleri saymak bitti, saatleri sayıyoruz. Dijital olarak satın almış olanlar için bu gece yarısı oynanabilir olacak olan oyun için kutulu alanlar yarını bekleyecekler. Bu arada Sony Interactive Entertainment ve SIE Bend Studio da Hayatta Kalma-Korku oyunu ile ilgili yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Days Gone için Haziran ayında yeni bir zorluk derecesi ve haftalık meydan okumalar gelecek.

Days Gone oyununda Easy, Normal ve Hard olmak üzere üç farklı zorluk derecesi var. Tercihinize göre bu üç zorluk derecesinden birisini seçerek başlayabileceksiniz ama oyunun Hard seviyesi sizi tatmin etmez de kendinizi daha sert ve daha çetrefilli bir yaşam savaşının içinde bulmayı isterseniz birazcık beklemeniz gerekecek. Oyun Yönetmeni Jeff Ross tarafından US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre oyun ile ilgili yapılan planlarda Survival isimli yeni bir zorluk derecesinin eklenmesi var. The Last of Us oyununun Survivor zorluk seviyesine benzerlik göstereceği her halinden belli olan Survival zorluk derecesinde hızlı seyahat sistemi olmayacak. Ayrıca Survival Vision ve ekrandaki mini harita ve standart göstergeler de ekrandan kaldırılacak. Dolayısıyla cephaneniz, sağlık ekipmanlarınız ve yanınızdaki diğer eşyaların durumunu aklınızdan çıkarmamanız ve iyi takip etmeniz gerekecek.

Haziran ayında ayrıca haftalık meydan okumalar da başlayacak. Şimdilik pek fazla bir bilgi verilmemiş olsa da motosikletimiz, Freaker ordusu ve çatışmalarla ilgili çok çeşitli meydan okumalarla karşılaşacakmışız. Bu meydan okumalarda, Days Gone oyununun önemli oynanış mekaniklerinin farklı şekillerde bir araya getirilerek farklı deneyimlerin sunulması söz konusu olacakmış.

Survival zorluk seviyesinde bitirmek ve meydan okumaları tamamlamak tabii ki boşa bir çaba olmayacak. Oyun Yönetmeni Jeff Ross, her iki durumda da çeşitli yeni eşyalar, yeni ödüller, başarımlar ve motosikletimiz için yeni kaplamalar kazanacağımızın altını çizdi. Daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı söyleniyor. Beklemedeyiz.