Days Gone'ın v1.60 Güncellemesi Death Stranding İçerikleriyle Geldi

SIE Bend Studio Days Gone oyunundaki sorunları düzeltmeye ve yenilikler getirmeye devam ediyor. Sony Interactive Entertainment ve Bend Studio v1.60 güncellemesini dünya genelinde yayınladılar.

Güncellemenin toplam boyutu 20 GB civarında ve en büyük getirilerinin arasında Death Stranding temalı içerikler bulunuyor. Öyle ki, motosikletinizin benzin deposu için BB ve Tank seçenekleri mevcut ama bunları Diamond Lake Mechanic'ten alabiliyorsunuz. Ayrıca yine BB dahil farklı çıkartmalar ve BB Base de var ve bunları herhangi bir tamirciden temin edebilirsiniz.

With the release of our 1.6 patch and tomorrow's launch of Death Stranding, we added new #DeathStranding themed bike tanks, decals, and a frame paint! Download our latest patch and check it out! #DaysGone pic.twitter.com/Re42BhzA9Q