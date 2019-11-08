Days Gone'ın v1.60 Güncellemesi Death Stranding İçerikleriyle Geldi

SIE Bend Studio Days Gone oyunundaki sorunları düzeltmeye ve yenilikler getirmeye devam ediyor. Sony Interactive Entertainment ve Bend Studio v1.60 güncellemesini dünya genelinde yayınladılar.

Güncellemenin toplam boyutu 20 GB civarında ve en büyük getirilerinin arasında Death Stranding temalı içerikler bulunuyor. Öyle ki, motosikletinizin benzin deposu için BB ve Tank seçenekleri mevcut ama bunları Diamond Lake Mechanic'ten alabiliyorsunuz. Ayrıca yine BB dahil farklı çıkartmalar ve BB Base de var ve bunları herhangi bir tamirciden temin edebilirsiniz.

With the release of our 1.6 patch and tomorrow's launch of Death Stranding, we added new #DeathStranding themed bike tanks, decals, and a frame paint! Download our latest patch and check it out! #DaysGone pic.twitter.com/Re42BhzA9Q — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 7 Kasım 2019

Death Stranding temalı içeriklerin dışında sürüleri, pusu kamplarını ve istila bölgelerini sıfırlayabilirsiniz. Bunun için herhangi bir sınır yok ama Yasadışı Bir Motorcu hikaye görevini ve sürüleri, pusu kamplarını ve istila bölgelerini %100 tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunları yerine getirdiyseniz, kayıtlı dosyanızı yükledikten sonra Seçenekler > İşleri Sıfırla yolunu takip etmeniz gerekiyor.

v1.60 güncellemesi ile bir takım sorunların da giderilmesinin yanı sıra ekrandaki belirli göstergelerin daha iyi görünür hale gelmesi adına Kullanıcı Arayüzü Yüksek Karşıtlık Renk Modu da ekleniyor. Ayrıca nişan alma için de yeni bir seçenek ekleniyor. Bu sayede, kamera hareketi sağ analog çubuk ile bire bir aynı hareket edecek ve daha iyi nişan alabilmek mümkün olacak. Bu seçeneği aktif hale getirmek için Seçenekler > Oynanış > Ölü Bölge Hassasiyeti yolunu takip ederek Doğrusal ayarını etkinleştirmelisiniz.