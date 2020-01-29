Days Gone'ın v1.61 Güncellemesiyle Oyunun Dosya Boyutu Azalıyor

Eğer PlayStation 4 konsolunuzun sabit diskindeki boş alan giderek azalıyorsa ve Days Gone kuruluysa, yayınlanan yeni güncellemeyi mutlak suretle indirmeniz sizin yararınıza olacak. Neden mi? Çünkü oyunun kapladığı alanı önemli ölçüde düşürüyor. Haliyle konsolunuzun sabit diski de bir parça olsun rahatlayacak.

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında satışa sunulmuş olan açık dünya hayatta kalma oyunu Days Gone, oldukça sıkıntılı bir başlangıç yapmıştı. Ne var ki, sık aralıklarla yayınlanan güncellemeler ile çoğu teknik sorununu geride bırakmıştı. SIE Bend Studio, oyun için sunduğu desteğini kesmiş değil.

Dün itibarıyla Days Gone için v1.61 versiyonlu yeni bir güncelleme yayınlandı. Boyutunun bir hayli yüksek olduğunu söyleyeyim. Öyle ki, 30 GB kadar boş alana ihtiyaç duyuyor. Oyunun şu anda kapladığı alanın 60 GB civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, haliyle güncelleme sonrasında daha da artacağı tahmin edilebilir bir durum. Ancak gerçekte hiç de öyle değil. Kurulum gerçekleştiğinde, Days Gone oyununun dosya boyutunun 40 GB'ın altına indiğini göreceksiniz. Yani bir hayli boş alan kazancınız olacak.

v1.61 güncellemesinin tek yararı bu değil elbette. Gerek belirli görevler gerekse de oyunun tam anlamıyla indirilmeden oynanmaya başlandığı hali için genel bir optimizasyon ve hata çözümlemeleri yapılıyor. Ayrıca meydan okuma görevlerinden Reloaded sırasında oksijen tankları kullanıldığında puanlamanın düzgün bir şekilde görünmesi de sağlanıyor.