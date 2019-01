Days Gone'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı ve Özel Sürümleri Duyuruldu

PlayStation 4 platformuna özel bir diğer oyun olan Days Gone ile buluşmamıza yaklaşık üç buçuk aylık bir süre kaldı. Bir süredir yeni bir haberini alamadığımız oyun ile ilgili olarak yeni bilgiler paylaşıldı. Yeni bir fragman yayınlayan Bend Studio, ön-sipariş hediyelerini ve özel sürümleri duyurdu.

2016 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan Days Gone, Uncharted: Golden Abyss oyununun da geliştiricisi olan Bend Studio tarafından geliştiriliyor. Esasen 2018 yılının son çeyreğinde çıkması beklenen oyun, birkaç defa ertelendikten sonra, eğer bir kez daha ertelenmez ise 26 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak. Yaşanan küresel bir salgın ile insanlığın neredeyse yok olduğu felaket sonrası bir dünyada geçecek olan oyunda, Deacon St. John isimli bir karakter ile hayatta kalmak için savaşacağız.

Öncelikle fragman ile başlayalım. Bu yeni fragman, Days Gone ile ilgili yapılacak olan daha fazla tanıtım için World Series adı altındaki serinin ilk bölümü ve oyunculara sunulacak olan açık dünyası ile ilgili bir takım yeni bilgiler sunuyor. Oyunun haritası altı farklı bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde kamplar, mağaralar, lav alanları, ormanlar, dağlar ve kamyon durakları var. Buralar, tahmin edebileceğiniz gibi sizi öldürmek için fırsat kollayan Freakers adı verilen yaratıklarla ve yağmacılarla dolup taşıyor. O yüzden, herhangi bir şey yapmadan önce nasıl bir taktik uygulayacağınızı iyi belirlemeniz lazım. En ufak bir hatanız, ölümle sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra motosikletimizle yapacağımız açık dünya seyahatine dair daha fazla sahne görebiliyoruz. Tabii ki bu seyahatimiz sırasında peşimize takılanlar da olmuyor değil.

Days Gone'ın özel sürümleri ve ön-sipariş hediyeleri açıklandı!

Days Gone oyununun Digital Deluxe Edition ve Collector’s Edition olmak üzere iki farklı özel sürümü olacak. Digital Deluxe Edition, Days Gone oyununun yanı sıra dijital mini sanat kitabı, müzik albümü, üç Drifter motosiklet süslemesi, Monkey Wrench yeteneğinin kilidini açma ve Deacon vs. The Horde dinamik teması ile gelecek. Collector’s Edition ise Days Gone oyununun metal kutulu sürümüne ek olarak, Days Gone heykeli ve dik durması için gerekli olan bir parça, koleksiyon rozetleri, fiziksel ve dijital sanat kitabı ve müzik albümü, dört çıkartma, dijital içerik, üç Drifter motosiklet süslemesi, Monkey Wrench yeteneğinin kilidini açma ve Deacon vs. The Horde dinamik teması ile gelecek. Eğer Days Gone oyununu ön-sipariş ile alırsanız, Drifter Crossbow silahını başlangıçta açmanın yanı sıra Gas Tank Upgrade #1, Shroud Upgrade #1 ve Nitrous Upgrade #1 içeriklerine sahip olabileceksiniz.