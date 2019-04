Days Gone İnceleme Puanlarıyla Karşımızda

PlayStation 4 platformunun sıradaki özel oyunu Days Gone oldu. Geride bıraktığımız hafta boyunca bir geri sayımın yapılmış olmasından dolayı oyun ile ilgili yeni haberler daha sık gelmişti. Bend Studio tarafından uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan oyun ise en nihayetinde satışa sunuldu. Peki karşımızda nasıl bir oyun var? Dünyanın dört bir yanından gelen Days Gone inceleme puanları ortaya çıktılar.

2015 yılının Ocak ayında geliştirilmesine başlanan Days Gone, E3 2016 fuarı sırasında duyurulmuştu. Unreal Engine 4 motorunun kullanıldığı oyun, uzun zamandır büyük tartışmaların da merkezindeydi. Bildiğiniz gibi son dönemde çıkan PlayStation 4 oyunları, birbirlerindn yüksek puanlar alarak PlayStation tarihine geçen başarılara imza atmışlardı. Bu bağlamda da oyuncuların bir kısmı Days Gone oyununun bu oyunların arasında katılamayacağını düşünürken, bir kısmı da aksini düşünüyordu.

Oyunun çıkışına bir gün kala kalkan ambargo neticesinde de merak edilen puanlamalar da yayınlandı. Genel olarak teknik aksaklıklar, sık sık yaşanan FPS hızı düşüşleri, kaplamaların oldukça geç yüklenmesi, yükleme sürelerinin sık ve uzun oluşları ve yan görevlerin kendilerini tekrarladığından şikayet edilirken, sunduğu dünyanın tehlikeleri, yaratık yuvalarını temizleme, Freaker sürüsünün yarattığı gerilim ve hikaye yapısı da övülen kısımlar oldular.

Şu an için Metacritic ortalamasının 72 / 100 olduğu Days Gone oyununun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Days Gone İnceleme Puanları

