Bir Oyuncu, Days Gone'da Bir Sürüyü Mermi Sıkmadan Dağıttı

SIE Bend Studio tarafından geliştirilip, Sony Interactive Entertainment yayıncılığında PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulan Days Gone, geçtiğimiz haftalarda birinci yılını kutlamıştı. Oldukça sıkıntılı bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yayınlanan güncellemeler ile hem hatalarından kurtulan hem de içerik olarak zenginleşen açık dünya hayatta kalma oyunu, oyuncuların büyük ilgisine maruz kalmıştı. Bu durum halen devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Youtube kanalı üzerinden etkileyici bir video yayınlayan Reddit kullanıcısı SpawnicusRex, bir Kaçık sürüsünü tek bir kurşun bile sıkmadan temize havale etti.

Sekiz dakikadan birazcık uzun videonun başlangıcında, kullanıcıyı üç yüzden fazla Kaçık'tan oluşan sürünün olduğu yere doğru giderken görebiliyoruz. Vardığında ise SpawnicusRex, ilk olarak uygulayacağı taktiğin planlamasını yapıyor. Bu esnada, etraftaki kırmızı varillerin ve ve yakıt dolu tankerlerin yerlerini görebiliyoruz. Sonrasında ise sırasıyla mesafeye duyarlı bombaları ve uzaktan kumanda ile patlatacağı bombaları uygun yerlere yerleştiriyor. Hazırlık aşaması bittikten sonra da sürüye ardı ardına Napalm Molotov fırlatarak aksiyon başlatıyor.

Belirli bir rotayı takip eden SpawnicusRex, bu esnada dikkat dağıtıcılar ile Kaçık'ları önceden tankerlerin üzerine monte ettiği uzaktan kumandalı ile patlatacağı bombaların olduğu taraflara doğru çekiyor. Bu sayede sürünün sayısı kademeli olarak azalıyor. Son adımda da hayatta kalanlar bertaraf oluyor ve sürü tamamıyla dağılmış oluyor.

İzlemesi oldukça keyifli olabilecek oynanış videosuna aşağıdan bakabilirsiniz.

Days Gone Konusu

Küresel bir salgın sonrasında insanlığın büyük bir bölümünün Kaçıklar (Freakers) adı verilen bir türe dönüşmüştür. Ana karakterimizi Deacon ise hayatta kalma mücadelesini sürdürürken, eşinin halen hayatta olduğuna dair bir ihtimalin gündeme gelmesi sonucunda onu bulmak için zorlu bir maceraya atılmıştı.