Days Gone Oyununda Dört Farklı Freakers Türü Olacak

Days Gone ile buluşma zamanımız yaklaşmaya devam ettikçe Bend Studio ve Sony, oyun ile ilgili yeni tanıtımlar yapmaya da devam ediyorlar. Hatırlayacağınız üzere Ocak ayı içerisinde World Video Series adı altında yeni bir seri başlatılmıştı. Şimdiye kadar iki bölümü yayınlanmış olan bu seri sayesinde, ilk olarak Days Gone oyununun açık dünyası ve haritası hakkında detaylı bilgi sahibi olurken, ikinci bölümünde de motosikletimize değinilmişti. Beklenen yeni bölüm de Fighting to Survive adı altında yayınlandı.

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse Days Gone, yaşanan küresel bir salgın sonucunda insan ırkının büyük bir bölümünün yok olduğu kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Deacon St. John isimli bir karakteri yöneteceğiz. Düşmanlarımız ise Freakers adı verilen enfeksiyonlu yaratıklar olacaklar. Fighting to Survive bölümünde ise bu yaratıklara ışık tutuluyor.

Freakers, bildiğimiz yürüyen ölülerden farklılar. Bunun en dikkat çekeni ise yürüyen ölülerin aksine, bu yaratıklar ölü değiller. Aynı zamanda az miktarda da olsa zekaları var. Başka bölgelere sürüler halinde gidebiliyor, bir şeyler yemenin yanı sıra su da içebiliyor ve hatta bir yerde toplanıp kış uykusuna bile yatabiliyorlar.

Freakers yaratıklarının Swarmers, Newts, Screamers ve Breakers olmak üzere dört farklı türü var. Swarmers, Days Gone oyununun genelinde en sık karşılaşacağımız tür olacak. İsimleri ise davranış şekillerinden geliyor. İkili ve üçlü gruplar, ender olarak tek başlarına ve bazen de sanki tek bir organizmaymış gibi sürü halinde dolaşırken göreceğiz ve eğer birinin dikkatini çekerseniz, otomatik olarak sürünün tamamının dikkatini çekmiş olacaksınız. Bunun sonucunu da E3 2016 oynanış videosunda görmüştük. Newts türü için fırsatçı tanımlaması yapılabilir. Peki fırsatçı olmaktan kasıt nedir? Sağlığınız sadece düşük seviyedeyken veya özel alanlarını istila ettiğiniz zaman saldırıyor olmaları. Screamers ise en çok dikkat etmeniz gerekenler olacak; çünkü eğer sizi fark ederlerse, doğrudan alarma geçiyorlar ve bu alarma geçiş de başa çıkamayacağınız veya başa çıkmanızın çok zor olacağı Swarmers sürüsünün üstünüze akmaya başlaması ile sonuçlanıyor. Aman diyelim dikkatli olun! Oyunda karşılaşabileceğiniz en güçlü Freakers türü olan Breakers, eğer yanınızda yeteri kadar cephaneniz yoksa pek de bulaşmayı istemeyeceğiniz bir tür, aynı The Last of Us oyunundaki Bloaters gibi diyebiliriz.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise bir Freaker yuvasını yakmak istediğiniz ama Molotov kokteylinizin bitmesi durumunda, arbalet ile alevli ok kullanarak bu işi alternatif yöntemle halledebileceğimizi de öğreniyoruz. Ayrıca afetzede kamplarından daha iyi teçhizat almak, gizlilik ögeleri, yakın dövüşler ve yakın dövüş saldırıları, silah üretimi ve hasarlı silahları tamir edebilmek gibi özelliklere de kısa bakışlar atıyoruz.