Days Gone Oyununda Motosikletimizi Geliştirebileceğiz

Geliştirilme süreci devam eden oyunlar için tercih edilen tanıtım yöntemlerinden bir tanesi de fragman serisidir. Rise of the Tomb Raider için Woman vs. Wild ve Just Cause 4 için de Just Cause 4 SPOTLIGHT, aklımıza gelenlerden ilk ikisi oldu. Days Gone için Sony ve Bend Studio tarafından hazırlanmış olan World Series ise şimdilik sonuncusu olacak. Serinin ilk bölümünde, senaryonun geçeceği Pacific Northwest'in derinliklerine dalış yapmıştık. İkinci bölüm ise Riding the Broken Road adı altında yayınlandı. Yeni World Series bölümünde, motosikletimiz ile ilgili bilmemiz gerekenler gösteriliyor.

PlayStation 4 platformunun bir diğer özel oyunu Days Gone, E3 2016 fuarında duyurulmuştu. Yaşanan küresel bir salgın ile büyük bir bölümü yok olan insanlıktan geriye kalanların yaşam savaşı verdiği bir dünyada geçecek olan oyunda, Deacon St. John isimli bir karakteri yöneteceğiz. Diğer açık dünya oyunlarından farklı olarak, bu defa yanımızdan ayrılmayacak olan bir motosikletimiz olacak. Bu motosiklet bizim için büyük bir önem arz ediyor. Öyle ki çetelerden, Freakers yaratıklarından ve enfeksiyondan dolayı dönüşüm yaşamış olan hayvanlardan yakayı kurtarmak için bize büyük bir avantaj sağlayacak. Ne var ki daha önceden verilen bilgiler ışığında, motosikletimizin hasar görmez olmayacağını öğrenmiştik. Böylesi durumlarda da haliyle bakımını yapmamız gerekecek. Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda ise özelleştirme ve geliştirme sistemi gösteriliyor. Bu iki sistem ile motorsikletimizi daha dayanıklı hale getirebileceğiz ve haliyle de başımız daha az ağrıyacak.

Senaryo boyunca dert etmemizin gerekeceği bir diğer şey ise şüphesiz ki yakıt olacak. Zaman içerisinde motosikletimizin yakıtı bitecek ve tekrardan çalıştırabilmek için de yakıt aramamız gerekecek. Eğer Mad Max oyunundan deneyiminiz var ise bu muhtemelen sizin için pek büyük bir sorun teşkil etmeyecektir.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise güvenli evler, gecenin en tehlikeli saatlerinde seyahatten kaçınmak için gözden ırak olabileceğimiz saklanma yerleri ve çeşitli yolları açarak kullanabileceğimiz hızlı seyahat sistemine de kısa bir bakış atabiliyoruz.