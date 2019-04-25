Days Gone Oyununda Motosikletimizin Önemi Büyük Olacak

Days Gone oyununun haritası üzerinde Hızlı Seyahat noktaları olacak olsa da günümüzdeki açık dünya oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da alternatif bir seyahat yöntemi var. Yayınlanan yeni Days Gone videosunda, motosikletimizin öneminden bahsediliyor.

Bildiğiniz gibi Deacon St. John, Mongrels MC isimli bir yasa dışı motosiklet kulübünün bir üyesi ve haliyle alternatif seyahat yöntemimiz motosikletimiz olacak. Ancak motosikletimizi sadece hızlı seyahat için bir alternatif değil, aynı zamanda etrafta gezinmek ve başımızı soktuğumuz dertten koşarak kaçamayacağımız durumlarda kurtuluş için de kullanacağız.

Yaratıcı Yönetmen John Garvin tarafından anlatılana bakılırsa, Bend Studio olarak oyundaki motosiklet kullanımının üzerinde özenli bir çalışma gerçekleştirmişler. Kullandığımız motosikletin gerçek olup olmaması fark etmeksizin keyif almamız istenmiş. Bildiğiniz gibi Freaker ordularının önünü kesebilmek için hükümet köprüleri yıkmayı tercih etmiş. Bu da haliyle bize bir nevi eğlence çıkartmış oldu. Yıkık kısımların birinden diğerine motosiklet ile uçarak geçebilmeniz mümkün olacak. Eğer motosikletinizi geliştirirseniz çok daha yüksek yerlerden uçmanız ve ulaşmanızın başka türlü mümkün olmayacağı yerlere ulaşmanız da mümkün olacak. Ancak bunun için daha kaliteli motorlar ve nitrolar almanız gerekiyor ki bunun da yolu yan görevlerden ve kamplar için çalışmaktan geçiyor. Bu sayede motorsikletinizi geliştirebilecek krediyi kazanmış olacaksınız. Hatta ve hatta görünümünü de özelleştirebileceksiniz.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise kritik bir noktaya değiniliyor. Bir önceki videodan da hatırayabileceğiniz üzere hava şartlarının oyuna büyük bir etkisi olacak. Günlük güneşlik hava neyse de mesela yağmur yağdığında yollar haliyle çamurla kaplanabilecek. Bu durum gidişimizi zorlaştırırken, aynı zamanda motosikletimizin de kirlenmesine neden olacak. Bu noktada eğer motosikletinizin temizliğine dikkat etmezseniz, sizi yarı yolda bırakabilecek. Yarı yolda bırakması durumunda da tamir etmeniz gerekecek.

Son olarak, motorsikletimiz ile ilgili dert etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de benzin konusu olacak. Bundan aslında daha önceden yayınlanmış olan videoda bahsedilmişti ama bir kez daha anımsamakta fayda var çünkü önemli bir konu. Days Gone Hayatta Kalma-Korku oyunu olduğu için Bend Studio da bu türden sonuna kadar istifade etmek istiyor. Harita oldukça geniş ve gezilecek de çok yer var ama bir sorun var ki motosikletimizin benzini sınırsız olmayacak. Aynı sistem Avalanche Studios tarafından geliştirilmiş olan Mad Max oyununda da kullanılmıştı. Eğer bu oyunu oynadıysanız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Oynamadıysanız bile gözünüz benzin göstergesinde olduğu sürece herhangi bir sorun yaşayacağınızı sanmıyoruz. Ne var ki dikkatli olmakta fayda var. Dağın başında kalmak da söz konusu.