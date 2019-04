Days Gone Oyununun Yetenek Ağacı Göründü

Eğer The Last of Us: Part II ve Death Stranding oyunları bu seneye yetişmeyeceklerse, Days Gone şüphesiz ki bu senenin en önemli PlayStation 4 oyunlarından bir tanesi olacak. Bend Studio tarafından geliştirilmiş olan oyununun çıkışına az bir zaman kaldı. Reklam kampanyalarına hız verilmişken, yeni videolar da gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde de yeni bir oynanış videosu ile karşı karşıyayız. Ancak öncekilerden epey farklı. Yeni Days Gone videosuyla, oyunun yetenek ağacı gözler önüne seriliyor.

Youtuber JorRaptor, ki kendisini yeni Assassin's Creed oyunu ile ilgili son söylentiden de tanıyoruz, Days Gone oyununu yakın bir zaman önce deneme fırsatı bulmuş. Bu zamana kadar birçok ünlü oyun mecrası da oyunu deneme fırsatı bulmuştu. Ne var ki, yayınladıkları oynanış videolarının ortak noktası ise Freaker yaratıkları ile cebelleşmekle geçiyor olmalarıydı. Bunların haricinde pek fazla bir şey görememiştik. JorRaptor tarafından yayınlanan video ise bu noktada büyük bir fark yaratıyor ve kesinlikle izlenmeye değer olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Days Gone oyununa mümkün olabildiğince az şey bilerek girmek gibi bir isteğiniz yoksa.

Youtuber tarafından yayınlanan videoda da oynanış kısımları gösteriliyor ama bu oynanış kısımları, daha önceden görmediğimiz bir şeyle bağlantılı olarak ekranımıza geliyor: Yetenek Ağacı. Evet, bu zamana kadar Days Gone oyununun yetenek ağacını görememiştik. Haliyle de detayları hakkında pek fazla bir bilgimiz yoktu. Hatta hiçbir bilgimiz yoktu. Aşağıdaki video ise bizlere bu açıdan merak ettiğimiz önemli detaylar sunuyor.

Days Gone oyununun yetenek ağacı üç ana kategoriye ayrılmış. Bu kategoriler Melee (Yakın Dövüş), Ranged (Menzil) ve Survival (Hayatta Kalma) olmak üzere sıralanıyorlar. Her bir kategoride de toplamda on beş yetenek var ve bu yetenekler beş aşamaya ayrılmışlar. Bir diğer deyişle, her bir aşamada üç yetenek var.

Melee kategorisinde, vereceğimiz yakın dövüş hasar oranlarından karakterimizin tek hamlede bitiriş hareketlerine, silahlarımızı tamir edebilmeye ve problemli durumlardan sıyrılabilmek için çevik davranabilme becerisine kadar çeşitli yetenekler açabileceğiz. Ranged kategorisi ise az çok belli aslında. Daha isabetli atış yapabilmek, hassasiyet ve cephane kapasitesine ek olarak düşmanlarınızı kafalarından vurduğunuzda sağlık seviyenizin iyileşmesi gibi detaylar söz konusu. Bunların dışında klasik olarak hızlı şarjör dolumu gibi bir yeteneğin olacağına da kesin gözüyle bakabiliriz. Survival kategorisi muhtemelen açacağınız ilk yeteneğin bulunacağı kategori olabilir. Etraftaki işe yarar eşyaları tespit etmek, kullanacağınız yay için ok çeşitlerinin yanı sıra Screamer yaratıklarının dikkatini çekmemek için hareket halindeyken çıkartacağınız sesi asgariye indiren Thief in the Night gibi yetenekleri de görebiliyoruz.