Days Gone PC Oynanış Videosu Yayınlandı: Oyun Nasıl Görünüyor?

Days Gone PC oynanış videosu yayınlandı. Bu ay içerisinde satışa sunulacak olan oyunun, bu platformda nasıl göründüğü hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Oldukça etkileyici görünen oyunun videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

PlayStation 4 için çıkan özel oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Days Gone, GQ tarafından Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından yapılan röportaj sırasında yapılan duyuru ile PC platformunun da yolunu tutmaya başlamıştı. 18 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak olan oyun, birçok PC tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde açıklanan detaylar ile Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanacak olan Days Gone için teknik anlamda herhangi bir kare hızı kilidi ile koyulmayacak. Bunun yanı sıra, 21:9 ve 32:9 olmak üzere çok geniş monitör ve tam başarım desteği, arttırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü ve çizim mesafesi dahil geliştirilmiş görselliğin ve çok daha fazlasının olacağı da geliştirici stüdyo tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile duyurulmuştu. Bend Studio aynı zamanda internet sitesi üzerinden oyunda DLSS ve Işın İzleme teknolojisinin desteklenmeyeceğini açıklamıştı.

Days Gone ile yeniden buluşmaya az bir zaman kaldı. Epic Games Store ve Steam üzerinden 279 TL’ye satışa sunulacak olan Days Gone PC oynanış videosu en sonunda yayınlandı. Bahsi geçen oynanış görüntüleri, Intel i9-9900K işlemcili, 32 GB bellekli ve NVIDIA GeForce 2080 Ti ekran kartlı bir sistemden alınmış ve girişteki sinematik sahne dahil ilk yarım saatinin gösterilmesi ile hem görsellik hem de performans hakkında net bir bilgi sahibi olabilmek mümkün oluyor.

Days Gone PC Oynanış Videosu Nasıl Görünüyor?

GameSpot tarafından yayınlanan oynanış videosuna ve yakın bir zaman önce yayınlanan ilk ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Days Gone PC Ekran Görüntüleri

Days Gone Konusu

Kanun kaçaklığından başıboşluğa terfi eden Deacon St. John isimli bir karakterinin maceralarına tanıklık ettiğimiz oyun, Oregon eyaletinde geçiyor. İnsanlığın büyük bir bölümünün Kaçıklar adı verilen bir türe dönüştüğü küresel felaketin iki yıl sonrasında, ana karakterimiz hayatta kalma mücadelesini sürdürmektedir. Ne var ki, bu esnada salgın sırasında öldüğünü zannettiği eşinin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise Sarah ile yeniden buluşabilmek için zorlu bir maceraya atılmaya karar veriyor.

Days Gone En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core [email protected] veya AMD FX [email protected]

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Days Gone Önerilen Sistem Gereksinimleri