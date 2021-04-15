Days Gone PC Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Days Gone PC çıkış tarihi ve fiyatı, Sony Interactive Entertainment ve SIE Bend Studio tarafından yapılan duyuru ile netlik kazandı. Açık dünya hayatta kalma oyunu ne zaman ve ne kadarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak? Detayları haberimizde.

PlayStation 4 için çıkan özel oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Days Gone, GQ tarafından Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından yapılan röportaj sırasında yapılan duyuru ile PC platformunun da yolunu tutmaya başlamıştı. Horizon: Zero Dawn - Complete Edition sonrasında PC kullanıcıları ile buluşacak olan ikinci oyun olmasının yanı sıra, önümüzdeki zaman zarfında gelecek olan diğer PlayStation 4 oyunlarının da ilki olacak diyebiliriz.

Yakın bir zaman önce açıklanan detaylar ile Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanacak olan Days Gone için teknik anlamda herhangi bir kare hızı kilidi ile koyulmayacak. Bunun yanı sıra çok geniş monitör ve tam başarım desteği, arttırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü ve çizim mesafesi dahil geliştirilmiş görselliğin ve çok daha fazlasının olacağı da geliştirici stüdyo tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile duyurulmuştu.

Days Gone PC Çıkış Tarihi ve Fiyatı Netlik Kazandı

Bir süredir merak konusu olan çıkış tarihi ise en sonunda netlik kazandı. Daha önceden İlkbahar mevsiminde satışa sunulacağı söylenen PC versiyonu, Sony Interactive Entertainment ve SIE Bend Studio tarafından yapılan duyuru neticesinde Epic Games Store ve Steam üzerinden 18 Mayıs 2021 tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Belirlenen fiyat ise 279 TL. Bu esasen beklenen bir miktar olsa da, Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'daki gibi bir karışıklık yaşanmış değil. Hatırlayacağınız üzere Guerrilla Games tarafından geliştirilmiş olan oyun, ilk olarak 77 TL ile satışa sunulmuştu. Ne var ki kısa süre içerisinde bu fiyat güncellenmişti. Haliyle ilk etapta satın almış olan kullanıcılar epey şanslılardı. Bu durumun bir benzeri Days Gone için yaşanmadı. Yine de 429 TL'ye satılan PlayStation 4 versiyonuna göre epey uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Kanun kaçaklığından başıboşluğa terfi eden Deacon St. John isimli bir karakterinin maceralarına tanıklık ettiğimiz oyun, Oregon eyaletinde geçiyor. İnsanlığın büyük bir bölümünün Kaçıklar adı verilen bir türe dönüştüğü küresel felaketin iki yıl sonrasında, ana karakterimiz hayatta kalma mücadelesini sürdürmektedir. Ne var ki, bu esnada salgın sırasında öldüğünü zannettiği eşinin halen hayatta olduğuna dair güçlü bir ihtimalin varlığını keşfediyor. Sonrasında ise Sarah ile yeniden buluşabilmek için zorlu bir maceraya atılmaya karar veriyor.

Days Gone oyununun yeni yayınlanan PC versiyonu fragmanına ve resmi sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Days Gone En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core [email protected] veya AMD FX [email protected]

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) veya AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Days Gone Önerilen Sistem Gereksinimleri