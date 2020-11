Days Gone PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Özellikleri Açıklandı

Bend Studio, Days Gone PlayStation 5 geriye uyumluluk özelliklerini detaylandırdı. Eğer oyunu yeni nesilde oynayacaksanız, nasıl bir performans ile karşılaşacaksınız? Detaylar haberimizde.

Sony Interactive Entertainment, bünyesindeki birbirinden önemli geliştirici stüdyolar ile bu nesilde bizlere unutulmaz oyun deneyimleri yaşatmıştı. Days Gone ise bunların arasında yer alıyor. Küresel salgının başlangıcından iki yıl sonrasında, kıyamet sonrası dünyadaki Oregon eyaletinde geçen oyunda Birleşik Devletler Ordusu 10uncu Dağ Tümeni Afganistan Savaşı gazisi Deacon St. John rolündeyiz. Salgının yarattığı etkiye bağlı olarak insanlığın büyük bir bölümü Kaçıklar adı verilen bir türe dönüşmüş ve karakterimiz de bu türe karşı hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu esnada da öldüğünü zannettiği eşinin aslında hayatta olduğunu öğrenmesi ise başka bir zorlu maceraya kapı açmıştı.

Her ne kadar başlangıçta birçok teknik sorun nedeniyle fazlaca eleştiriye maruz kalmış olsa da, zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile hem bu teknik sorunların büyük bir bölümünü geride bırakmış hem de üstüne koymayı bilmişti. Hikaye anlatımı ve oynanışı ile etkileyici bir deneyim sunan Days Gone, PlayStation 4 platformunun kaliteli oyun yelpazesinde oldukça önemli bir yere sahip oldu.

Bildiğiniz gibi PlayStation 4 oyunlarının oldukça büyük bir bölümü, ilk günden geriye uyumlu olarak PlayStation 5 konsolunda oynanabilecek. Bu oyunların arasında elbette Days Gone da var. Yeni nesil PlayStation konsolunun önümüzdeki hafta yapacağı çıkışı öncesinde, geliştirici Bend Studio, geriye uyumluluk teknik özelliklerini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bend Studio, açık dünya hayatta kalma oyununun PlayStation 5 üzerinde dinamik 4K çözünürlükte 60 FPS’ye kadar akıcılık sunacağını duyurdu. Dahası ise PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında kayıt dosyası aktarımı yapabilmeniz mümkün olacak. Diğer bir deyişle, yeni nesilde her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.

Son olarak, Days Gone PlayStation Plus Collection paketinde de yer alacak. Bu bağlamda, yeni nesle geçmiş olan oyuncular aktif abonelikleri sayesinde bu güzel oyunu ilk günden ek bir ücret ödemeden oynamaya başlayabilecekler.

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:



📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc