Days Gone, Sinematik Açıdan Doyurucu Olacak

Bu sene çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz Days Gone için geri sayım devam ediyor. Bend Studio tarafından geliştirilmekte olan oyun ile ilgili yeni bir bilgi daha öğrendik. Sinematik açıdan oldukça doyurucu bir oyun bizleri bekliyor diyebiliriz. Days Gone ara sinematiklerinin toplamı altı saati bulacak.

Far Cry: New Dawn ve Metro: Exodus sonrasındaki bir diğer kıyamet sonrası dünyada geçecek oyun olan Days Gone, eğer yeni bir erteleme ile karşılaşmazsa önümüzdeki ayın sonlarına doğru satışa sunulacak. Oyunun çıkışına epey var ama Sony, tanıtım amacı ile Şubat ayının sonlarına doğru başlayan Days Gone World Press Tour düzenlemişti. Oyunun tamamlanmasına yakın bir versiyonunun basın mensuplarının beğenisine sunulduğu dünya turu sırasında yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Gamereactor tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, Days Gone oyununun ara sinematiklerinin toplam uzunluğu altı saat civarı olacak. Son dönemde çıkmış olan Marvel's Spider Man oyununda bu sürenin dört saat, Detroit: Become Human ve God of War oyunlarında ise sekiz saat civarı olduğunu düşünecek olursak, aslında ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Days Gone oldukça uzun bir oyun olacak!

Days Gone ile ilgili olarak ortaya çıkan bir diğer bilgi ise oyunun epey uzun bir oyun olacağı yönünde oldu. Sadece ana senaryo görevlerini tamamlamak bile otuz saat kadar sürecekmiş. Ne var ki açık dünya oynanışa sahip bir oyun ile karşı karşıya olacağımız için ana görevlerin haricinde ilgilenmeniz gerekecek olan bir sürü araştırma görevi ve bir o kadar da etkinlik sizi bekleyecek. Hele bir de platin kupaya gözünüzü dikerseniz, Pasifik Kuzeybatısı bölgesinden ayrılmanız uzun vadede pek de mümkün olmayabilir.