DayZ, Fallout 76 ve SoulCalibur VI Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilir

Geçtiğimiz zaman içerisinde, sınırlı bir süreliğine de olsa oyuncular olarak birbirinden kaliteli yapımları deneme fırsatı bulmuştuk. Bu aynı zamanda, bahsi geçen oyunların tam sürümlerini alıp almama konusunda karar vermemize de yardımcı olmuştu. Bu hafta sonunda ise DayZ, Fallout 76 ve SOULCALIBUR VI oyunlarını ücretsiz olarak oynayabileceğiz.

DayZ

DayZ, açık dünya oynanışa sahip bir hayatta kalma oyunu. Yürüyen ölüler ile dolup taşan bir dünyaya ayak basıyorsunuz. Hedefiniz ise kırsal bir ortamda diğer oyuncular ile hayatta kalabilmek için elinizden geleni ardınıza koymamak olacak.

Fallout 76

Fallout 76, Fallout serisinin ilk MMO türü oyunu olma şerefine nail oldu. Bethesda Softworks için bir kabus olan bu oyun, halen teknik sorunlarından tam anlamıyla arınabilmiş değil. Fallout 76, büyük savaşın yirmi beş yıl sonrasında geçiyor. Vault 76'nın açılması ile hayatta kalmayı başaranlar Appalachia haritası üzerinde seyahat ederek toplumu yeniden oluşturmaya çalışıyorlar.

SOULCALIBUR VI

Dövüş oyunu serileri arasında önemli bir yere sahip olan ve silah tabanlı olan Soulcalibur serisinin yeni oyunu yeni dövüş mekaniği ile geri dönüş yapmıştı. Düşmanın saldırısını bloke edip karşı saldırı yaptığınız Reversal Edge, geçici güç takviyesi imkanı sunan Soul Charge ve Lethal Hits ile kombo hasarları verebildiğiniz yeni oyun, hikaye modunun yanı sıra çevrimiçi modlar da sunuyor. Ayrıca Witcher serisinden Geralt ağabeyimizin de konuk oyuncu olarak dövüşlere katıldığını belirtelim.

Bu üç oyunu da 16 Aralık 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Fallout 76 için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold, SOULCALIBUR VI ve DayZ için de Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate abonesi olmanız gerekiyor.

Eğer bu oyunlardan memnun kalırsanız, ücretsiz oynama süreci boyunca indirimli olarak satışta olacaklarını söyleyelim. Tam sürümlere geçiş yapmanız durumunda da kaydettiğiniz ilerlemeler eksiksiz olarak aktarılacak.