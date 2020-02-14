DayZ, Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Bohemia Interactive, DayZ oyununun hafta sonu boyunca Steam üzerinde ücret oynanabileceğini duyurdu. Eğer çevrimiçi hayatta kalma türünden hoşlanıyorsanız, bizce bu fırsatı kaçırmayın.

DayZ Konusu

DayZ, Sovyetler Birliği dönemi sonrasındaki Chernarus topraklarında geçiyor. Bilinmeyen bir virüs nedeniyle nüfusun büyük bir bölümü yürüyen ölüye dönüşüyor. Öte yandan, geriye kalan kaynaklar ise afetzedeler arasında ölüm-kalım savaşının başlamasına neden oluyor. Siz ise virüse bağışıklık kazanmış olan karakterlerden bir tanesisiniz ve hedefiniz ise hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Altmış oyuncuya kadar desteğin sunuluduğu çevrimiçi hayatta kalma oyununda, kendi deneyimleriniz ile baş başa olacaksınız. Yani oyun size herhangi bir yardımda bulunmayacak veya ipucu sunmayacak. Hayatta kalmak için idareten de olsa kendinize bir üs kuracak, avlanacak, yağma yapacak ve elde ettikleriniz ile üretim yapmak durumunda kalacaksınız. Uzak noktalara giderken araç kullanımınız olacak. Ne var ki, yapacağınız en ufak bir hata ölümle sonuçlanabileceği için olabildiğince iyi taktik yapmanız gerekecek. Öldüğünüzde ise her şeyinizi kaybedecek ve yepyeni bir başlangıç yapmak durumunda kalacaksınız.

DayZ, bugünden itibaren 17 Şubat 2020 Pazartesi günü TSİ 21:00'a kadar ücretsiz olarak oynanabiliyor. Eğer deneme süreci boyunca oyundan memnun kalırsanız, aynı güne kadar sürecek %40 oranındaki indirimle 59.99 TL gibi bir fiyata standart sürümü satın alabilirsiniz. Ayrıca Livonia sürümü de eş değer bir oranda 78.28 TL'ye satılıyor. Eğer DayZ oyununa sahipseniz, Livonia içeriğini %10 indirimle 26.99 TL'ye satın alabilirsiniz.