DC Comics Hayranlarına Müjde

İlk olarak geçtiğimiz yıl, DC’nin kendi evrenini barındıran bir çevrimiçi yayın hizmeti geliştirdiği duyulmuştu. Bu zamana değin sessiz kalan şirket, DC Universe adlı çevrimiçi yayın hizmetinin DC Comics’e dayalı TV şovlarının yanı sıra daha birçok ekstra içerik barındıracağını açıkladı. Bu yeni platform; çizgi romanlar, tv şovları ve filmlere erişmek isteyen DC hayranları için özel bir abonelik hizmeti verecek.

2019 yılında yayına girecek olan; Swamp Thing, Doom, Patrol ve Titans ve daha birçok dizi abone olanların beğenisine sunulurken, Batman, Superman, Wonder Woman, Justice League gibi DC filmlerinin de hizmete dahil olması bekleniyor. Şirket, dizi ve filmlere ek olarak 1930’larda çıkmaya başlayan Superman’in özel seçki çizgi romanlarını da yayınlayacağını duyurdu.

Mobil ve masaüstü erişim sağlanabilecek uygulamanın lansmanı bu sonbaharda yapılırken beta sürümünün Ağustos ayında çıkması bekleniyor.