DC Comics ile Valencia, 'Batman' Sebebiyle Karşı Karşıya Geldi

İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Valencia ile çizgi roman devi DC Comics, çok ilginç bir tartışmada karşı karşıya geldi. İkili arasındaki anlaşmazlığın nedeni ise, Valencia’nın 1919 yılından bu yana logosunda bulunan yarası simgesi.

Birçoğunuzun bildiği üzere DC Comics, en sevilen süper kahraman karakterlerinden bir tanesi olan Batman’in fikri mülkiyet haklarını elinde bulunduruyor.

Şu sıralar yeni Batman’ini arayan çizgi roman devi, İspanyol futbol kulübü Valencia ile çok ilginç bir tartışmanın içine girdi.

DC, Valencia’nın logosunda yer alan yarasa simgesi nedeniyle, İspanyol kulübü hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne şikayette bulundu. ABD'li şirket, söz konusu logodaki yarasa simgesinin telif hakkı kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

DC’nin şikayeti üzerinde bir açıklama yapan Valencia, kulüp logosundaki yarasa simgesinin kulübün kurulduğu tarih olan 1919 yılından bu yana kullanıldığını belirtti.

DC Comics’in Batman’i ilk kez 1939 yılında yayınladığına dikkat çeken İspanyol kulübü, yarasa simgesinin dünya çapında patenti olmadığını söyledi.

“Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken ABD'de insanlar bizonları kovalıyordu” ifadelerini kullanan Valencia, herhangi bir telif hakkı ihlalinin söz konusu olmadığını belirtti.

DC Comics ile Valencia ilk kez karşı karşıya gelmiyor. Çizgi roman devi, 2014 yılında benzer bir şekilde logodaki yarasa simgesinin, Batman’deki yarasaya çok benzediğini savunmuştu.