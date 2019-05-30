DC Karartma Alacak Yeni Telefonlar: Huawei P30 ve P30 Pro

Dünyanın en iyi fotoğraf çekebilen cep telefonları olarak seçilen Huawei P30 ve Huawei P30 Pro yepyeni bir özellik kazanıyor. Amerika'nın ambargosuna aldırış etmeyen şirket, yepyeni bir güncelleme ile karşımızda.

Huawei P30 ve P30 Pro modelleri karartma dediğimiz bir güncelleme kazanacak. Bu güncelleme sayesinde, ekran parlaklığı o an ortamda bulunan ışığa göre ayarlanabilecek. Böylece ışık konusunda önemli bir tasarruf sağlanacak ve şarj daha uzun bir süre kullanılabilecek.

DC Karartma Huawei P30 ve P30 Pro modellerinde

DC karartma sistemi aynı zamanda, OLED ekranlarda görülen titreme sorununu da tamamen çözebilecek güce sahip. Bunların arkasındaki teknoloji ise ısı takip sistemi. Eğer çevreden çok yoğun bir enerji geliyorsa, cep telefonu bunu algılıyor ve kendi varolan enerjisini düşürüyor. Böylece ışıktan kaynaklı titreme sorunu da tamamen çözülmüş oluyor.

Xiaomi’nin gözde telefonlarından olan Xiaomi Mi 8 ve Mi MIX 3 cep telefonları, bundan kısa bir süre önce DC karartma sistemini almıştı. Yakın bir zaman içerisinde de P30 ve P30 pro modelleri, Huawei içerisinde bu güncellemeyi alan modeller olacak.

Dünyanın en büyük 2. Akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Huawei, normal şartlarda bu güncellemeyi daha önceden alacaktı. Ancak ortaya çıkan bazı krizler nedeniyle şirket, bunu ertelemek zorunda kaldı. Henüz tam olarak ne zaman bu güncellemenin geleceği ise bilinmiyor.