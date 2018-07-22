DC'nin Aquaman Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Jason Momoa'nın başrolünde olduğu Aquaman filminin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman muhteşem duruyor.

İlk olarak Justice League filminde gördüğümüz Jason Momoa'nın canlandırdığı Aquaman karakteri DC sevenleri memnun etmeyi başarmıştı.

Aquaman filminde ilk olarak karakterin geçmişine yolculuk edeceğiz. Aquaman'in çocukluk anılarını izleyerek gücünü keşfetmesine tanık olacağız. Filmde Aquaman'in üvey kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm, yüzeydeki dünyayla savaşıp oraları işgal etmek istiyor. Bu durumdan memnun olmayan Mera ise tahta geçmesi için Aquaman'i ikna etmeye çalışıyor. Yarı insan yarı Atlantisli olan Arthur, bu sebepten dolayı kendini kral olarak göremiyor. Ancak, durumun farkındalığını kavrayan karakterimiz tahtı almak için üvey kardeşiyle büyük bir savaşa giriyor.

Filmin başrollerinde Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Patric Wilson ve Yahya Abdul-Mateen II gibi büyük isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise korku ve gerilim filmlerinin usta yönetmeni James Wan yer alıyor. Aquaman filmi 14 Aralık 2018'de beyaz perdede boy gösterecek.

Aquaman'in yayınlanan ilk fragmanı muhteşem gözüküyor. Fragmanın ilk sahnelerinden itibaren aksiyon bir an bile durmuyor. Fragman akıllarda soru işaretleri bırakmıyor. Fragmandan anladığım kadarıyla muhteşem bir film bizleri bekliyor. Şimdiden sabırsızlanmaya başladım.