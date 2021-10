DC Ücretsiz Süper Kahraman NFT'si Dağıtıyor

DC, ücretsiz süper kahraman NFT'lerini FanDome etkinliğine kaydolan kişilere verecek. Batman, Superman, Wonder Woman ve Harley Quinn gibi ünlü kahramanların çizgi roman kapakları NFT olarak dağıtılacak.

DC, 16 Ekim'deki FanDome etkinliğine kaydolan kişilere süper kahraman çizgi roman kapaklarının değiştirilemeyen jetonlarını (NFT'lerini) ücretsiz olarak veriyor. DC, ilk NFT dağıtımını 5 Ekim olarak belirledi ve FanDome'a ​​kaydolanlar rastgele seçilmiş ücretsiz NFT alacak, kazanan kişiler sosyal medyada paylaşım yaparsa ikinci ücretsiz NFT almaya hak kazanacak.

DC'den ücretsiz süper kahraman NFT'si alma fırsatı

NFT'ler üç nadirlik seviyesinde gelecek; yaygın, nadir ve efsanevi. Süper kahraman çizgi roman kapak NFT'leri arasında Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman ve Harley Quinn seçenekleri yer alacak.

DC, blog yazısına göre, çizgi roman yapımcısının “çevresel olarak sürdürülebilir ve enerji açısından verimli” teknolojisi için seçtiği ve şirketin “hayranlar için sıfıra yakın maliyetle milyonlarca NFT” bastığı için Palm NFT Studio ile çalışıyor.

Şirket, kaç tane çizgi roman kapağı NFT'sinin planlandığını söylemedi, ancak DC'den Jim Lee yaptığı açıklamada, "Bu dağıtım, 87 yıllık geçmişimize saygı duruşunda bulunurken, NFT'lerin DC içeriğiyle etkileşime girmenin ve yeni deneyimlerin kilidini açmanın geleceğini gösterir" dedi.

Geçen yıl DC Comics ve Warner Bros. için bir ilk olan sanal FanDome; Zack Snyder's Justice League, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad ve Robert Pattison'lı The Batman fragmanlarının yayınlandığı bir etkinlik olmuştu.

Bu yılki sanal FanDome'da The Batman için yeni bir fragmanın yanı sıra yaklaşan Black Adam, The Flash ve Aquaman and the Lost Kingdom filmlerinin fragmanlarını içermesi bekleniyor. Ayrıca Harley Quinn, Batwoman, Superman & Lois ve Sweet Tooth dizilerinin gelecek sezonları ve Fortnite: Batman crossover'ın bir sonraki bölümü hakkında yeni ayrıntılara yer verileceği tahmin ediliyor.

NFT furyasına Marvel etkisi

Marvel Entertainment'ın Spider-Man ve Captain America'lı NFT dijital koleksiyonlarının ardından klasik Marvel Comics'in açılış serisi de NFT olarak piyasaya sunuluyor. Bu koleksiyonun içerisinde Journey Into Mystery ve Fantastic Four da bulunuyor.

Marvel Month tüm hızıyla devam ediyor ve efsanevi çizgi roman şirketi, VeVe platformunda bize hayranlarına satın alabilecekleri yeni bir ödül veriyor: Bu hafta sonu Marvel, değiştirilemez jeton (NFT) biçimindeki ilk dijital çizgi roman koleksiyonunu satışa çıkardı.