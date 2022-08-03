DDK Başkanı'ndan KPSS İnceleme Açıklaması!

Lisans KPSS sınavında yer alan bazı sorulara ilişkin oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na soruların incelenmesi için talimat vermişti. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS inceleme açıklaması geldi.

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan lisans KPSS sınavı, oldukça büyük bir skandal ile gündeme gelmişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sınavda yer alan soruların, Yediiklim isimli yayınevinin soruları ile birebir aynı olduğunu ileri sürmüştü. Ortaya atılan iddia, görseller ile desteklenmişti.

Paylaşılan görsellerde bazı soruların ve şıkların aynı olması oldukça dikkat çekmişti. Bu büyük skandalın ardından ÖSYM, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklamada bulunmuştu fakat bu açıklama, çoğu kişiyi pek ikna etmemişti.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından oldukça önemli bir karar almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."

Devlet Denetme Kurulu Başkanı'ndan KPSS İnceleme Açıklaması Geldi

Gazeteci Adem Metan tarafından paylaşılan bilgilere göre Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS sınavına yönelik bir açıklamada bulundu. Arıncı, ilk izlenimlerinde problemli bir durumun varlığını gördüklerini, kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacaklarını ve tablonun netleşeceğini ifade etti.

🔴Özel



Devlet Denetleme Kurulu Başkanı @yunus_arinci Bey’e KPSS meselesini sordum:



İlk izlenimlerinde problemli bir durumun varlığını gördüklerini, kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacaklarını ve tablonun netleşeceğini söyledi. — Adem Metan (@AdemMetan) August 2, 2022

ÖSYM Başkanı Görevden Alındı

Dün gece Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile beraber ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Resmî Gazete'deki kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğinde görevden alınmıştır" sözlerine yer verildi.