DDoS Davası, Ubisoft'a Binlerce Dolar Kazandırdı

DDoS davası, Ubisoft'un binlerce dolar kazanç elde etmesini sağladı. Kaliforniya Bölge Mahkemesi, video oyunu şirketinin DDoS saldırılarının arkasındakilere dava açmasının ardından şirketin saldırı düzenleyenlerden alacağı para miktarını belirledi.

DDoS Davası Ubisoft'a Ne Kadar Kazandırdı?

Kaliforniya Bölge Mahkemesi, bu ayın başlarında DDoS saldırılarına karşı açılan önemli bir davada Rainbow Six Siege'in geliştiricisi olan Ubisoft'un lehine bir karar verdi. Mahkeme, Ubisoft'a 150.000 dolardan daha fazla tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Ubisoft, Rainbow Six Siege'i 6 yıl önce yani 2015 yılında piyasaya sürmüş ve PlayStation 5 ve Xbox Series S ve Series X için yeniden ele almıştı. Ubisoft'un çok sevilen oyunlarından biri olan Rainbow Six Siege'in stratejik bir oyun olması ve oyunda ekip çalışmasına büyük önem verilmesi, video oyununun hala büyük bir oyuncu topluluğuna sahip olduğu anlamına geliyor ancak son 6 yıl içinde özellikle hilelerden ötürü çok büyük zorluklarla karşılaştı.

Şirket, DDoS saldırılarına karşı çeşitli önlemler almış olsa da saldırılar, topluluğun deneyimini mahvetmeye devam ediyor. Örneğin World of Warcraft Classic, Burning Crusade ile büyük bir saldırının hedefi oldu.

DDoS, herhangi bir kişinin belirli bir hizmeti kullanılamaz hale getirmek için başvurduğu siber saldırılardan biri olarak bilinir. Bu tür saldırıları gerçekleştiren kişiler bunu genellikle çok oyunculu oyunlarda rakibin internetini yavaşlatarak karşı takımı güçsüzleştirmek için yapar. Bu, saldırı düzenlenen kişinin video oyununu inanılmaz bir gecikme ile oynamasına ve karakterini kontrol etmesinin zorlaşmasına yol açar.

PC Gamer tarafından sağlanan bilgilere göre Ubisoft, saldırının arkasındaki 3 kişiye dava açtı. Mahkeme Dennis Kruk, Benjamin Ruesink ve Roland-Daniel Soos'un Ubisoft'a 153.094,04 dolar ödemesine karar verdi. Sanıkların DDoS ve DoS hizmetlerinin satışından kazanç elde eden birkaç web sitesine sahip olduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Ubisoft, sanıkların web sitelerinin Ubisoft ile Microsoft tarafından ele geçirildiğini belirterek iddiaları yalanmaya çalıştığını ileri sürdü. Sanıklara bağlı tüm web sitelerinin kapatılması ve alan adlarının Ubisoft'a devredilmesi emredildi. Dava yaklaşık olarak 18 ay sürdü. Karar, bundan itibaren yapılan DDoS saldırılarına müsamaha gösterilmeyeceğine işaret ediyor.