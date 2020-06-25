De ve Da Yazım Hatası Bulucu Çıktı: Hata Yapmaya Son

De ve da kelimelerini yazarken acaba ayrı mı yoksa birleşik mi yazacağım sorusunu ortadan kaldıran -de/-da Yazım Hatası Bulucu isimli site kullanıma sunuldu. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tarafından geliştirilen internet sitesi de ve da kelimelerini nasıl doğru şekilde yazabileceğinizi gösteriyor.

De ve Da Yazım Hatası Bulucu Geliştirildi

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler tarafından geliştirilen -de/-da Yazım Hatası Bulucu isimli site sayesinde de ve da kelimelerini nasıl yazacağım derdi ortadan kalkıyor. Siteye burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Günümüzde en çok yazım hataları de ve da kelimelerinin yanlış yazılmasından dolayı yapılmakta. Vatandaşlar arama motorlarına her gün kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını aramakta. Yeni geliştirilen internet sitesi sayesinde de ve da kelimelerini yazarken yazım hatası yapımının önüne geçilecek.

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