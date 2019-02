Deacon ve Sarah'lı Yeni Days Gone Görüntüleri Yayınlandı

Geçtiğimiz sene, PlayStation 4 açısından oldukça kaliteli bir yıl olmuştu. Uzun zamandır beklenen God of War serisinin devam oyunu, Quantic Dream stüdyosunun PlayStation platformuna özel son oyunu Detroit: Become Human ve Insomniac Games stüdyosunun elinden çıkan Marvel's Spider-Man gibi birbirinden etkileyici oyunlarla buluşmuştuk. Bu senenin de bir o kadar kaliteli olmasını bekliyoruz. En yakındaki isim ise Days Gone olacak. Erteleme üstüne erteleme ile şimdilik 26 Nisan 2019 tarihinde karar kılınmış olan oyun için yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Yeni ekran görüntüleri, Deacon St. John ve Sarah Whitaker çiftine özel yayınlandılar.

E3 2016 fuarında duyurulmuş olan Days Gone, konu itibarıyla kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Küresel bir salgının patlak vermesi ile insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği dünyada, Pacific Northwest dolaylarında olacak ve dört farklı türden oluşan Freakers yaratıkları ile köşe kapmaca oynayacağız(!). Bu köşe kapmacanın arasında da, Deacon ağabeyimizin halihazırdaki evliliği de odak noktalarımız birisi olacak.

Deacon St. John, Oregon kırsalından ve yasadışı bir motosiklet kulübünün üyesiyken, Sarah Whitaker ise biyokimyada öğrenim derecesi olan bir botanist. Kader bir şekilde yollarını kesiştirdikten sonra da, birbirlerinden ayrılamaz hale gelmişler. Şimdi ise, değişen dünya karşısında zorlu bir hayatta kalma mücadelesine girişecekler.

Yayınlanan yeni Days Gone görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.