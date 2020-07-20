Dead by Daylight Çapraz Platform Desteği Genişleyecek

Dead by Daylight çapraz platform desteği için müjdeli bir haber geldi. Cross-platform desteğinin yakında PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformlarında aktif olacağı duyuruldu.

Çapraz platform desteği artık mevcut nesil için olmazsa olmazlar arasına girmeye başladı. Bu özellik sayesinde, farklı platformlardaki oyuncular ortak sunucularda buluşarak birlikte veya birbirlerine karşı mücadele etme fırsatı buluyorlar. Zaman geçtikçe artan çapraz platform desteği sunan oyunların arasında Dead by Daylight da katılacak.

Dead by Daylight Çapraz Platform Desteği Genişlemeye Gidiyor

Dead by Daylight aslında şu anda Steam ve Windows Store versiyonları arasında çapraz platform desteği ile oynanabiliyor. Geliştirici ekip de bu desteği, oynanış testlerinin ve yapılan geri dönüşlerin olumlu yönde olması neticesinde daha da genişletilecek. Bunun yanı sıra çapraz aşama kaydetme ve başka platformdan arkadaş ekleme özelliği de sunulacak ki bu özellik de şu anda Steam ve Windows Store arasında beta aşamasında test ediliyor.

PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One oyuncularını bir araya getirecek olan çapraz platform ve başka platformdan arkadaş ekleme özelliği için son hazırlıklar da tamamlanma aşamasındaymış. Şimdilik net bir tarih verilememiş olsa da, çok yakın bir zamanda yayınlanacağı söyleniyor. Güncelleme yayınlandıktan sonra, her zaman olduğu gibi çapraz platform desteğini kapatarak oynayabileceksiniz.

Çapraz aşama kaydetme özelliğinin ise Eylül ayı içerisinde yayınlanacağı PC (Steam), Stadia ve Switch platformlarını kapsayacağı söyleniyor. Bu özellik sayesinde kaydettiğiniz aşamayı, satın alımlarınızı ve envanterinizi bu üç platform arasında paylaşabileceksiniz. Kullanabilmek için ise Behaviour Account hesabı oluşturmanız ve sunucular ile birleşimin sağlanabilmesi için kaydettiğiniz aşama ile ilişkilendirmeniz gerekecek. Bu sayede, bu üç platformdan hangisine gidersiniz gidin, kaydettiğiniz aşamanız da yanınızda olacak.