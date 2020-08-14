Dead by Daylight Çapraz Platform Desteği Tüm Platformlara Taşındı

Eğer Dead by Daylight oyununu diğer platformlardaki arkadaşlarınız ile oynamak isteyenlerdenseniz, beklediğiniz gün sonunda geldi. Behaviour Interactive merakla beklenen duyuruyu yaptı. Artık Dead by Daylight çapraz platform desteği bütün platformlarda aktif oldu.

Geçtiğimiz ay içerisinde hem geliştirici hem de yayıncı olan Behaviour Interactive, yakın bir zamanda PlayStation 4, Switch ve Xbox One oyuncularını bir araya getireceklerinin müjdesini vermişti.

İlk etapta Steam ve Windows Store versiyonları arasında sağlanan çapraz platform desteği için bir takım testler gerçekleştirilmişti. Yapılan geri dönüşlerin olumlu olması karşısında geliştirici ekip, bu desteği diğer platformlara da taşıma kararı almıştı. Net bir tarihin verilmesi mümkün olmamış olsa da, 'eli kulağında' tanımlaması yapılmıştı.

Dead by Daylight Çapraz Platform Desteği Tüm Platformlarda

Bu duyurunun üzerinden çok geçmeden Behaviour Interactive, yeni bir duyuru ile beklenen desteği getirdi. Yani artık PC (Steam ve Windows Store), PlayStation 4, Switch ve Xbox One kullanıcıları Dead by Daylight oyununu bir arada oynayabilecekler. Her zaman olduğu gibi, çapraz platform desteğini dilediğiniz zaman kapatabilmeniz mümkün olacak.

Çapraz platform desteği dışında, Cross-Friends özelliği de Dead by Daylight oyununa eklendi. Bu özellik sayesinde, çapraz platform arkadaş listesi oluşturmanız da mümkün olacak.

Son olarak, önümüzdeki ay içerisinde PC (Steam), Stadia ve Switch için çapraz aşama kaydetme özelliği de getirilecek. Behaviour Account hesabınızı kaydettiğiniz ile ilişkilendirmeniz gerekecek. Bu sayede sunuculara işlenecek ve bu platformlardan hangisine geçiş yaparsanız yapın, her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.