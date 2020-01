Dead by Daylight'ı Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Arkadaşlarınız ile bilgisayarda oyun oynayacağınız keyifli bir hafta sonu planı yaptıysanız ve listeniz hazırsa, o listeye Dead by Daylight oyununu da dahil edin. Oyun, 26 Ocak 2020 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz oynanabilecek.

Behaviour Digital Inc. tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Dead by Daylight, asimetrik çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Bir tarafta dört kişilik hayatta kalan grubu ve karşılarında da bir seri katil var. Hayatta kalanların amacı seri katile yakalanmadan kaçmakken seri katilin amacı ise klasik olarak hayatta kalanları yakalayıp hakkın rahmetine kavuşturmak olacak. Oyun her ne kadar yapısı itibarıyla kooperatif desteği sunuyor olsa da kafanıza göre hareket edebilmek gibi bir seçeneğiniz var.

Oyundaki her bir hayatta kalanın ve seri katilin kendisine ait gelişim sistemi var. Ayrıca oynayarak açabileceğiniz ve karakterinizi kişisel stratejinize uygun şekilde özelleştirebileceğiniz kilitli eşyaların olduğunu da söyleyelim.

Eğer ücretsiz oynama süresi boyunca Dead by Daylight oyundan keyif alır ve tam sürüme geçiş yapmaya karar verirseniz, 27 Ocak 2020 tarihine kadar %60 indirimle 12.4 TL'ye satın alabilirsiniz. Dead by Daylight Deluxe Edition eş değer bir indirimle 19.6 TL ve Dead by Daylight - Stranger Things Edition ise %53 oranındaki bir indirimle 27.31 TL'ye satın alınabilir.