Dead By Daylight'a Nicolas Cage Karakteri Geliyor 

Oyun şirketinden yapılan yeni güncellemeye göre bugünden itibaren oyunseverler Dead by Daylight'ta ikonik aktör Nicolas Cage olarak oynayabilecekler.

Oyunseverleri heyecanlandıran Nicolas Cage karakter eklentisi, 25 Temmuz'dan itibaren tüm platformlarda kullanılabilecek. Oyunun kurgusunda Cage, sette "hayatının rolünü" çekerken The Entity tarafından çağrıldı ve şimdi "en sert film eleştirmeninden bile daha ölümcül" katil ordusu ile mücadeleden sağ çıkması gerekiyor.

Nicolas Cage Karakteri Geliyor

Cage'in oyunda birden fazla avantajı olacak: ilki oyuncuların acele ve rastgele etkilerle "içgüdülerinin kontrolü ele geçirmesine izin vereceği" Dramaturji, ikincisi Cage'in "işlemleri hakkında daha derin bir fikir edinmek" ve Katilin aurasını görmek için için Sahne Ortağı avantajına sahip olacak.

Dead by Daylight’nin yapımcısı Behavior Interactive'in başkanı Mathieu Côté, "Dead by Daylight ile Nicolas Cage'in oyun dünyasına ilk kez katılmasından heyecan duyduğumuzu söylemek yetersiz kalır, Bay Cage tüm seslendirmelerini kaydetti ve yolun her adımında yer aldı.

Nicolas Cage karakterini oyuna dahil etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten başkan, “Ona ve oyuncularımıza sahip olduğumuz için kendimizi çok ayrıcalıklı hissettiklerini ifade etti.