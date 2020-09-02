Dead by Daylight PS5 ve Xbox Series X İçin Duyuruldu

Geliştirici Behaviour Interactive, PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarını bekleyen oyuncuları sevindirecek bir karar aldı. Behaviour Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Dead by Daylight PS5 ve Xbox Series X konsollarına gelecek. Hayatta kalma oyunu türündeki video oyunu yeni nesil oyun konsollarında grafik anlamında birtakım iyileştirmelere sahip olacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Dead by Daylight PS5 ve Xbox Series X'e Ne Zaman Gelecek?

Behavior Interactive tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Dead by Daylight, ilk olarak 2016 yılında PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. PC platformunda başarı elde eden video oyunu, 2017 yılıdna PlayStation 4 ve Xbox One, 2019 yılında ise Nintendo Switch platformuna çıkış yaptı. Hatta video oyunu 2020 yılında Android ve iOS platformlarına da çıkmıştı. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre hayatta kalma oyunu yeni nesil oyun konsollarına da gelecek.

PlayStation 5 ve Xbox Series X'e geleceği duyurulan video oyununu grafik anlamında da büyük bir yenilik bekliyor. Geliştirici Behaviour Interactive'ın yaptığı açıklamada korku ve gerilimin bir saniyeliğine bile eksik olmadığı video oyununun 4K çözünürlükte çalışacağını duyurdu. Oyunla ilgili yapılan açıklamada ayrıca korku oyununa şu an mevcut olan oyun konsollarında (PlayStation 4 ve Xbox One) sahip olan oyuncuların video oyununu yeni oyun konsollarında da ücretsiz olarak oynamaya devam edebileceğine yer verildi.

PlayStation 4 ve Xbox One oyun konsollarını bırakıp PlayStation 5 ve Xbox Series X kullanmaya başlayan oyuncular, Dead by Daylight'taki verilerinin tamamını yeni nesil oyun konsollarına da aktarabilecek. Bu, oyuncuların PlayStation 4 veya Xbox One'daki ilerlemesinin Xbox Series X ve PlayStation 5'te de mevcut olacağının anlamına geliyor.