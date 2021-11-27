Dead by Daylight Ücretsiz Oluyor: Tarih Verildi!
Dead by Daylight ücretsiz olacak. Peki, 2016 yılında satışa sunulan başarılı hayatta kalma oyunu ne zaman bedava olarak dağıtılacak? İşte bütün ayrıntılar!
Dead by Daylight ücretsiz olarak dağıtılacak. Behaviour Interactive, oyunun ne zaman ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu. Hayatta kalma türündeki korku oyununa ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Dead by Daylight Ücretsiz Olarak Sunulacak
Yayıncı ve geliştirici Behaviour Interactive, oyuncuları sevindirecek bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre Dead by Daylight, 2 Aralık tarihinde Epic Games Store isimli dijital oyun mağazası üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.
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Hayatta kalma türündeki korku oyunu Dead by Daylight, ilk olarak 14 Haziran 2016 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Çevrim içi odaklı video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu.
Günümüzde hala popülerliğini devam ettiren korku oyununda toplamda biri katil olmak üzere 5 karakter yer alıyor. 4 oyuncu hem hayatta kalmaya hem de jeneratörleri tamir etmeye çalışıyor. Bu, korku ve gerilim seviyelerini üst seviyeye taşıyor.
Çok başarılı bir atmosfere sahip olan video oyununda ayrıca başarılı oynanış mekaniği ve bölüm tasarımları mevcut. Oyuncular tarafından beğenilen Dead by Daylight isimli yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya AMD HD 6850
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DX11 uyumlu
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 460 veya AMD HD 6850 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8120 isteniyor.
Dead by Daylight Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8300 veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 760 veya AMD HD 8800 ya da üstü
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DX11 uyumlu
Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i3-4170 ya da AMD FX-8300 veya üstü işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında GeForce 760 veya AMD HD 8800 ya da üstü isteniyor. RAM'in ise en az 8 GB olması gerekiyor.
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