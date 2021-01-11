Dead by Daylight Yenilikleri Gelmeye Devam Edecek: İşte Detaylar!

Yeni yıla girmemizle birlikte Behaviour Interactive, planlanan Dead by Daylight yenilikleri oyuncuları eğlendirmeye devam edecek. Geliştirici, oyunun resmi forumları üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda, hem yazılı yem de videolu olarak çok oyunculu hayatta kalma oyunu ile ilgili olarak oyunculara nelerin sunulacağından bahsetti. Peki Dead by Daylight için ne gibi yenilikler planlanıyor? Detaylar haberimizde.

Behaviour Interactive tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Dead by Daylight, asimetrik çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Bir tarafta dört kişilik hayatta kalan grubu ve karşılarında da bir seri katil var. Hayatta kalanların amacı seri katile yakalanmadan kaçmakken seri katilin amacı ise klasik olarak hayatta kalanları yakalayıp hakkın rahmetine kavuşturmak olacak. Oyun her ne kadar yapısı itibarıyla kooperatif desteği sunuyor olsa da kafanıza göre hareket edebilmek gibi bir seçeneğiniz var.

Yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede büyük popülariteye ulaşmayı başaran Dead by Daylight, Behaviour Interactive tarafından sürekli olarak yeni içeriklerin yayınlanması ile hem güncel kalmış hem de oyuncuların ilgisini kaybetmemişti. Ağustos ayı içerisinde çapraz platform ve platformlar arası arkadaş listesi özelliği de kazanan oyun için bu yıl da epey hareketli olacakmış gibi görünüyor.

Dead by Daylight Yenilikleri Neler Olacak?

Dead by Daylight forumları üzerinden geliştirici tarafından verilen detaylara bakılırsa, oyuna gelecek yenilikler arasında ekran göstergeleri revizyonu yer alıyor. Geride bıraktığımız dört yıl içerisinde bazı eklemeler yapılmıştı ama Behaviour Interactive, bu yıl içerisinde sıfırdan bir tasarımı devreye sokacak. Öyle ki, kurbanların isimlerinin yanında artık resimleri de görünecek. Ayrıca kimin yakalanıp kimin yakalanmadığını ve yakalananların da kaç defa yakalandığını da görebileceğiniz yakalanma sayaçları da eklenecek. Katiller de bu sayede ne derece iyi gittiklerini görebilecekler. Bunun yanı sıra, kullanıcı arayüzünü de boyutlandırabileceksiniz.

Verilen detayların arasında kurbanların animasyonlarının elden geçirilecek olması da var. Bunun daha gerçekçi bir yönde ilerlemek için alınmış bir karar olduğunu söyleniyor. Diğer bir deyişle, görsel olarak daha gerçekçi karakter animasyonları ile karşılaşacağız. Ne var ki bunun koşma hızına ve hızlanmasına herhangi bir etkisi olmayacak.

Geliştirici stüdyo, geçtiğimiz testten geçirilen yetenek tabanlı eşleşme dereceleri için başka testin planlandığını ve seviye ödülleri sisteminin de devreye sokulacağının müjdesini verdi. Bu sistemin devreye sokulmasından sonra, seviyeniz size ödüller kazandırır hale gelecek. Söylenene göre her ay, oyuncular ulaştıkları en üst seviyeye göre Bloodpoint’ler kazanacaklar. Bir sonraki aya girildiğinde ise tekrardan seviye 20 olacaklar.

Son olarak, Gideon Meat Plant ve Crotus Prenn Asylum haritalarına grafiksel güncellemelerin yapılacağı yıl içerisinde Dead by Daylight için genel oyun dengelemeleri, hata çözümlemeleri ve iyileştirmelerin yapılacağı da söyleniyor.