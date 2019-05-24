Dead Island 2 Projesi Yaşamını Halen Sürdürüyor

Dead Island 2 oyunundan uzun zamandır haber alamıyorduk. Uzun zamandan kastımız üç senelik bir süre diyelim. Ancak oyun iptal edilmiş değil. THQ Nordic, Dead Island 2 projesinin halen hayatta olduğunun müjdesini verdi.

Oyun beş yıl önce E3 2014 fuarında duyurulmuştu. Techland stüdyosu, Dying Light üzerinde çalışmakta olduğu için Dead Island 2 oyunu Yager Development tarafından geliştiriliyordu. Ne var ki, yayıncı Deep Silver ile geliştirici stüdyo arasında daha sonradan yaşanan anlaşmazlıklarından dolayı 2016 yılında bayrağı Sumo Digital devralmıştı. O zamandan bu yana da herhangi bir yeni haber gelmiyordu. Bunu sessiz sedasız iptal edilmiş olduğuna bağlamış olsak da THQ Nordic bizlere yanıldığımızı gösterdi.

Avusturya menşeli şirketin 2019 finansal yılı ile ilgili olarak yayınladığı raporda, Dead Island 2 projesinin iptal edilmediğini ve geliştirilmeye devam edildiğini onayladı. Ancak bunun haricinde herhangi bir ek detay bulunmuyor ve raporun Soru-Cevap kısmında THQ Nordic Üst Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Lars Wingafor tarafından söylenene bakılırsa, PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmesine devam edilen Dead Island 2 oyununu yakın bir zamanda görmemiz pek olası değil. En azından bu yıl içinde satışa sunulmayacağı kesin gibi görünüyor.

Önümüzde E3 2019 fuarı olduğundan dolayı Dead Island 2 ile ilgili yeni bir şey görür müyüz merak ediyoruz. Mesela yeni bir fragman gösterilse veya merak edilen yeni detaylar paylaşılsa hiç fena olmaz, her ne kadar ihtimal düşük olsa da. Ama umut etmek bedava, değil mi?